Los problemas por el ruido crecen en Zaragoza: "Estoy medicado y no puedo dormir. Esto es un sinvivir"

El ruido ha dejado de ser un problema aislado y ya se encuentra entre los tres problemas fundamentales que lidera los rankings entre la población.

Así lo ha denunciado la Asociación Vecinal Stop Ruido Zaragoza este martes en el que señalan que estudios amparan que además de la preocupación por la vivienda y la salud, la sociedad apunta al ruido como uno de los problemas más acuciantes en la actualidad.

Un dato que además respalda en Aragón el reciente Informe Anual del Justicia de Aragón en el que evidenció un aumento de quejas respecto a este tema y se posiciona como el primer problema desde el punto de vista urbano de la Comunidad.

"Es importante reivindicar este problema porque el ruido perjudica a la salud personal y general de la sociedad", ha señalado Carmen Turégano, miembro de la FABZ. Desde la Federación de Barrios también han incidido que entre las problemáticas que trataron en su reciente asamblea, el ruido fue una preocupación creciente entre sus asociados vecinales.

Desde Stop Ruido han querido incidir en las problemáticas arraigadas por el ruido, en especial, el sueño y la falta de descanso.

"Cuando el ruido impide la concentración en el trabajo, el estudio o el descanso, los problemas traspasan la salud", ha señalado Miguel Morte, portavoz de Stop Ruido.

Esto se evidencia más por el ruido nocturno que tiene un "afecto mayor en la salud": "Si el ruido además impide dormir tiene un efecto acumulativo y la gente no es capaz de descansar", recala.

Ejemplo de ello es la situación que vive un vecino de la plaza San Francisco: "Estoy medicado y tengo que ir al psiquiatra por la falta de descanso, es un sinvivir", ha denunciado durante la rueda de prensa.

Un problema que desde la asociación evidencian que se ha incrementado tras la pandemia ante la acumulación de terrazas en la vía pública. Así denuncian que el Casco Histórico, plaza San Francisco y El Tubo son los puntos más tensionados ante la problemática ya no solo de las terrazas sino también del ruido.

Respecto al Casco Histórico reclaman que se esté convirtiendo, a su juicio, en "una feria de atracción" que "vulnera el sentido general de la ley". "Cada fin de semana programan eventos y les permiten llegar a los 90 decibelios cuando la normativa es de 65", señala Morte.

Por ello mismo, desde la asociación vecinal reclaman un mapa del ruido que cuente con su participación y no sea "engañoso". Un plan de acción que de momento señalan de "inexistente" y se suma a la "decepción" del mapa del ruido del tráfico propuesto al considerarlo "insuficiente".