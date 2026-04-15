Confirmado por el Ayuntamiento: el Canal de Aguas bravas abrirá a partir del 1 de junio

Los piragüistas que han bajado por el canal este miércoles. E.E Zaragoza

Ya es oficial. El canal de Aguas Bravas, una de las concesiones más ruinosas de la Expo 2008, volverá a abrir sus puertas a partir del 1 de junio.

Así lo ha confirmado esta mañana la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha detallado que la temporada se extenderá hasta el 30 de septiembre con una programación que combinará actividad deportiva, ocio y formación.

Durante su visita a las instalaciones este miércoles, la regidora ha comprobado los trabajos que, durante estos meses, han puesto a punto el canal. Sobre todo, gracias a la participación de deportistas de la Federación Española de Piragüismo y de la Federación Aragonesa, que han puesto a prueba las instalaciones para comprobar que todo está 'ok' para futuras competiciones y entrenamientos.

Entre los piragüistas que lo han probado destacan deportistas de la talla de Manuel Palacin, Salma Palacín, Guillermo Díaz-Canedo, David Pérez Riaño, Xabi Etxaniz, Aritz Fernández, Eduard Juvert, Orhi Juvert y Alejandro Buzzo, entre otros.

"Las piraguas han vuelto al Canal de Aguas Bravas y han venido para quedarse. Después de años de abandono, de ser objeto de vandalismo, podemos decir que hemos recuperado este equipamiento que costó 6 millones de euros a los zaragozanos", ha afirmado Chueca.

El proyecto

El proyecto contempla un uso integral del canal, centrado en tres grandes ámbitos: el deportivo, con entrenamientos y competiciones de alto nivel; el uso general abierto al público con actividades como rafting, kayak o hidrospeed; y el ámbito formativo, con programas para centros educativos, formación profesional y cuerpos de seguridad.

Entre las disciplinas que se podrán practicar destacan el slalom olímpico, el descenso en aguas bravas, el kayak polo o modalidades recreativas, con el objetivo de atraer tanto a deportistas federados como a visitantes y familias.

Además, se prevé la celebración de competiciones nacionales e internacionales, lo que reforzará la proyección de Zaragoza como referente en deportes de aguas bravas.

El centro 'top' estará plenamente operativo en un plazo aproximado de dos meses desde la formalización de la concesión. Aunque algunas zonas, como el quiosco, tardarán un par de meses más pues es necesario acometer una reforma en esta instalación.

'food truck'

Eso sí, según ha podido saber este diario, durante el verano se prestará este servicio gastronómico mediante una 'food truck' que se instalará en la zona del bar.

El modelo de gestión incluye un canon concesional variable vinculado a los resultados de explotación, que puede alcanzar hasta el 40% de los beneficios, con un mínimo anual garantizado de 2.000 euros, lo que permitirá al Ayuntamiento recuperar parte de la inversión y asegurar la sostenibilidad del proyecto. El nuevo licitador se ha comprometido a invertir 530.022 euros para explotar este equipamiento.

Además del canal, el proyecto incorpora otros espacios como el pabellón del embarcadero, el alquiler de embarcaciones en aguas tranquilas y los espacios formativos en los bajos de la Torre del Agua, configurando un complejo integral vinculado al deporte, el turismo activo y la formación. Asimismo, tras una serie de obras que se acometerán, también hay prevista la explotación de un bar.

Con esta adjudicación, el Ayuntamiento de Zaragoza culmina el proceso de recuperación de una instalación estratégica, apostando por un modelo de gestión eficiente y orientado al uso real, que permitirá dinamizar el Parque del Agua y generar nuevas oportunidades deportivas, educativas y económicas para la ciudad.