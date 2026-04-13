El Parque Bruil cerrará por las noches: la policía podría detener a los que incumplan el horario

El parque Bruil abrirá sus puertas a la ciudadanía en cuestión de días. Los últimos detalles de la reforma no tardarán más que "un par de semanas" en materializarse, como por ejemplo los bancos que serán sustituidos por unos nuevos.

Eso sí, será una apertura diferente pues a partir de ahora esta zona verde tendrá un horario. No se permitirá acceder al parque por las noches, a excepción de aquellos que paseen a sus mascotas ya que, finalmente, no habrá pipi-can y todo el espacio será zona libre de suelta de perros (tal y como lo decidió la mayoría de vecinos).

Así, según ha podido confirmar este diario, el Ayuntamiento ejecutará un cierre "virtual" del parque mediante carteles informativos en todas las entradas. Esto supone que a partir de una hora concreta quedará prohibida la entrada y que la policía podría incluso detener a aquellas personas que lo infrinjan (por el momento no se ha planteado imponer sanciones económicas).

El horario vendrá delimitado por el quiosco que abrirá en el parque de jueves a domingo hasta, aproximadamente, la 1.00. Por las mañanas, se está estudiando permitir el acceso a partir de las 7.00.

La idea es que, al establecer un horario, se reduzcan los problemas que desde hace meses se vienen dando en la zona. Y es que, el parque Bruil se llegó a convertir en el refugio de alrededor de 30 personas.

Una situación que creó mucha tensión en su día entre Ayuntamiento y Delegación de Gobierno (con discrepancias sobre las responsabilidades) y que ahora -con el albergue completamente lleno- podría volver a darse en cuanto el parque vuelva a abrir.

El pasado mes de diciembre comenzaron las actuaciones (para las que se desalojó a 25 personas) de limpieza y desinfección, dadas las condiciones de insalubridad en las que se encontraba la zona. Asimismo, desde el Ayuntamiento procedieron -semanas después- a la plantación de 100 árboles en el parque y se iniciaron los diferentes trabajos para reparar la zona.

Entre los trabajos que se han estado llevando a cabo figuran la reparación de 19 puntos de riego (que habían sido dañados por actos vandálicos), la recuperación de 6.000 metros cuadrados de césped y la reparación y colocación de mobiliario urbano, así como de áreas infantiles en el parque.