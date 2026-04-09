Las obras de la calle universitaria más transitada de Zaragoza inician en mayo: costarán 2,9 millones y durarán 9 meses

Las obras de la calle de Pedro Cerbuna, en Zaragoza, están ya a la vuelta de la esquina. El Gobierno municipal va a adjudicar en su próxima reunión los trabajos, que podrán comenzar así a lo largo de mayo, durarán 9 meses y serán ejecutados por Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera SL con una inversión municipal de 2.897.277,24 euros.

Así lo ha detallado esta mañana el concejal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, quien ha puesto en valor unas obras que "transformarán este eje viario en todo su trazado, desde la calle de Violante de Hungría hasta la de Corona de Aragón, lo que supone 570 metros de longitud y una superficie de 8.550 metros cuadrados".

"Además de una mejora de la movilidad peatonal, habrá nuevas plantaciones y zonas verdes, se potenciará el uso y convivencia de bicicletas y vehículos de movilidad personal, se ganará en confort visual con el nuevo alumbrado público, y se renovarán las redes del subsuelo", ha resumido Serrano.

En este sentido, el consejero municipal ha querido agradecer el trabajo desarrollado por el Servicio de Nuevas Actuaciones en Viarios que, además, ha realizado un estudio individualizado de cada uno de los árboles existentes en la calle y que en su gran mayoría se integrarán en el diseño de la reforma.

Información

Toda esta información, los plazos, la movilidad o la redistribución de las cargas y descargas durante las obras, serán tratados por los técnicos municipales junto a comerciantes, hosteleros y vecinos, a quienes se convocará a una reunión previa al inicio de los trabajos. Unas obras que "podrán comenzar a lo largo del mes de mayo", ha apuntado Víctor Serrano.

La calle de Pedro Cerbuna linda con la Ciudad Universitaria de Zaragoza y cuenta con una gran cantidad de actividad por parte de la comunidad educativa, haciendo que en la misma haya numerosos bares y otros establecimientos. La gran afluencia en la zona, y más concretamente a las terrazas de los bares, provoca en muchas ocasiones problemas para el tránsito peatonal en una de sus aceras. Por ello, la modificación en la sección de la calle con aceras más anchas y un entorno más agradable en la misma mejorará el tránsito peatonal de esta calle.

Es objeto de este proyecto por tanto definir la mejora viaria y de movilidad de la calle de Pedro Cerbuna, así como la renovación de sus servicios, modificando la sección transversal de la misma. Para mejorar la movilidad y crear un espacio urbano más amable para el peatón, se ampliarán las aceras y se realizará la plantación de nuevo arbolado así como la construcción de unas bandas ajardinadas en distintos tramos.

También se dotará a la calle de nuevo mobiliario para crear zonas estanciales que sirvan para favorecer las relaciones interpersonales de los usuarios.

En concreto, se plantea, con carácter general, una calzada de un único carril de circulación (como el actual), de 3,50 metros de ancho y aceras a distinto nivel de aproximadamente 6 metros de ancho con zonas de estacionamiento junto a la acera de los números pares, si bien eliminando parte de las plazas para ganar espacio para el peatón.

Asimismo, se renovará parte de las redes de abastecimiento y de saneamiento de agua retirando las conducciones existentes. En cuanto a la instalación de alumbrado público se van a instalar columnas de 6 metros de altura con luminarias con tecnología LED por su mayor eficiencia lumínica y energética.