"Fuera fachas de este barrio": aparecen pintadas en la fachada de una escuela taurina de Zaragoza

Las pintadas en la fachada de una escuela taurina de Zaragoza. E. E. Zaragoza

"Fuera fachas de este barrio". Estas son las palabras que han aparecido este martes pintadas en la fachada de un local cedido a la asociación taurina Mar de Nubes en Zaragoza.

Unas expresiones que han levantado las críticas y el rechazo desde el Ayuntamiento, que precisamente había cedido el espacio a la asociación. La propia alcaldesa Natalia Chueca ha declarado que estas pintadas suponen un "ataque directo a la tauromaquia y a todo lo que representa".

Asimismo, según informan desde el Consistorio, la regidora ya ha dado instrucciones para reparar los daños una vez se formule la denuncia correspondiente por parte de esta asociación.

Denuncia

En este sentido, el Ayuntamiento de Zaragoza se incorporará a dicha denuncia para reclamar el coste de la reparación en el caso de que la Policía Nacional localice a los autores.

Natalia Chueca ha incidido en que "Zaragoza es una ciudad orgullosa de sus raíces, de su historia y de sus tradiciones" . "La tauromaquia forma parte de nuestro legado cultural, de una herencia que ha sido transmitida de generación en generación y que constituye una expresión legítima de la identidad de muchos ciudadanos", ha añadido la alcaldesa.

Ha aseverado que "la importancia de defender nuestra libertad y nuestra historia porque no podemos aceptar que minorías intolerantes pretendan imponer su visión mediante el ataque, el insulto o la destrucción del patrimonio común".

Por todo ello, la alcaldesa ha hecho un llamamiento "a la responsabilidad, al respeto a nuestras tradiciones y a la defensa firme de los valores que han construido la sociedad en la que vivimos".