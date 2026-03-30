Jarro de agua fría por el 'no' del Papa a Zaragoza: "Es una lástima, pero habrá más oportunidades"

El Papa León XIV durante la misa del Domingo de Ramos este domingo en la Plaza de San Pedro. Reuters

El anuncio de que el Papa no pasará por Zaragoza durante su visita a España en Junio ha sido una noticia que se ha recibido con pena en el Ayuntamiento de Zaragoza.

La alcaldesa Natalia Chueca ha asegurado este lunes que desde el Consistorio se ha insistido "hasta el último momento" para que pudiera ser una realidad.

"En el último expediente que se tenía sobre la mesa había una parada breve en Zaragoza", ha asegurado la regidora.

No obstante, dice que por "temas operativos" la conferencia episcopal ha decidido finalmente cambiar el rumbo del Pontífice en la península.

Así, ya no hay posibilidad alguna de que León XIV haga una breve parada en la capital de Aragón para ver a la Virgen del Pilar el próximo 9 de junio. La idea, según adelantó EL ESPAÑOL hace unas semanas, era que el Papa pudiera pasar unas horas en Zaragoza de camino a Barcelona.

"Nos hacía mucha ilusión que Su Santidad pudiera ver a la Virgen", ha lamentado la alcaldesa. Eso sí, la esperanza es lo último que se pierde y desde el Ayuntamiento se muestran positivos sobre que el Sumo Pontífice pueda volver a la ciudad durante los próximos años.

Sobre todo, de cara a la celebración del bimilenario de la Venida de la Virgen a la ciudad, que se celebrará en 2040. Una cita que, según Natalia Chueca, podría propiciar una visita de León XIV en los próximos años, sobre todo teniendo en cuenta que la capital ya ha comenzado los preparativos.

Desde Archidiócesis han confirmado la ruta definitiva esta mañana, en la cual Zaragoza ya no aparecía. Pese a la triste noticia, han asegurado que ya se están preparando para ver al Papa en su viaje a España este mes de junio.

En dos convocatorias, una dirigida al público general y otra para jóvenes, están organizando viajes para vivir en comunidad la venida del Papa León XIV al país. Señalan que próximamente ampliarán información en sus canales habituales.