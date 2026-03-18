Zaragoza suscribe un protocolo con Microsoft para ofrecer formación gratuita en IA a los ciudadanos: estos son los cursos

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, junto a la directora de Capacitación en IA de Microsoft España, Sonia Marzo. Ayuntamiento de Zaragoza Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza ha suscrito un protocolo con Microsoft para ofrecer formación gratuita en IA a toda la población de Zaragoza. Los cursos están destinados a la empleabilidad para cualquier ciudadano mayor de 16 años.

Esta misma mañana, la alcaldesa, Natalia Chueca, ha rubricado, con la directora de Capacitación en IA de Microsoft España, Sonia Marzo, este documento de colaboración cuya primera herramienta viene asociada con el programa 'Microsoft elevate Skilling', una iniciativa global de esta compañía para capacitar a gran escala a personas y entidades en habilidades de IA.

Ambas partes han diseñado tres itinerarios de alcance que facilitarán que los zaragozanos se familiaricen con el uso de la inteligencia artificial en su mejor empleabilidad y en su desempeño en el puesto de trabajo.

De esta forma, el consistorio y Microsoft van a lanzar varios tipos de formación: cursos para la empleabilidad a los que podrán inscribirse todos los zaragozanos mayores de 16 años, formación específica para todos los empleados municipales en el desarrollo de su labor interna y una formación adaptada para su aplicación en negocios de comercio y hostelería.

Este protocolo puntero en España comienza su desarrollo en Zaragoza con la ambición de lograr un gran alcance entre la ciudadanía que permita a la población interiorizar las ventajas de un manejo adecuado de las herramientas de IA que tiene a su alcance. De hecho, Zaragoza es la ciudad de lanzamiento de esta formación online y totalmente gratuita vinculada con Copilot y Azure AI.

Copilot es un asistente de IA que mejora la eficiencia en el trabajo, que contribuye a "ser más rápidos en el ordenador, ayudando a redactar correos, resumir documentos largos, crear presentaciones Power Point, analizar datos de tablas Excel o encontrar información en la web", ha señalado la alcaldesa.

Está integrado ya en las herramientas habituales de Microsoft (Word, Excel, Teams, Outlook y en el navegador Edge). Mientras, Azure AI es el lugar donde se crean este tipo de inteligencias y permite a las empresas y desarrolladores crear sus propias aplicaciones inteligentes (como bots que hablan con clientes, sistemas que reconocen imágenes o realizan análisis avanzados).

Cursos gratuitos

Los cursos gratuitos y 100% online que podrán realizar todos los ciudadanos mayores de 16 años constituyen la iniciativa con mayor alcance potencial. "El proceso de inscripción se abrirá en abril y los participantes deberán completar el módulo introductorio antes del 30 de junio", ha explicado la alcaldesa.

Una vez superado este primer módulo, los participantes dispondrán de un año para completar cualquiera de los cuatro módulos avanzados de la segunda fase, que permitirán obtener un certificado oficial sin coste. Los usuarios podrán cursar uno o varios módulos en función de su interés o especialización.

El Ayuntamiento de Zaragoza y Microsoft pondrán a disposición de los más de 5.000 trabajadores del consistorio una formación asimilable a un formato que manejan de manera habitual. El personal municipal podrá cursarlo a lo largo de un año (hasta junio de 2027), con el acicate de la obtención de créditos de formación para promociones internas.

A través de vídeos de corta duración en la plataforma Founderz (partner de la compañía tecnológica), irán conociendo las claves para aplicar la inteligencia artificial en su ámbito profesional, con distintos controles de contenido durante el curso.

Se trata de un aprendizaje muy finalista que contará con un caso práctico final en el que la persona propone un caso de uso de la IA para su día a día y que tendrá una revisión personalizada con un profesor específico, que también estará a disposición de los usuarios durante unas semanas para seguir asesorándolos.

La colaboración entre el Ayuntamiento de Zaragoza y Microsoft en materia de formación digital comenzó en 2024 con el programa Ruta IA Gen, desarrollado junto a la entidad formativa Factoría F5, mediante el cual se han impartido diferentes cursos presenciales y semipresenciales orientados a mejorar las competencias digitales y la empleabilidad de la ciudadanía.

Comercio local

En esta nueva fase del programa, la formación está dirigida específicamente al pequeño comercio y a profesionales del comercio local de la ciudad, con el objetivo de impulsar la digitalización del tejido comercial zaragozano y acercar las herramientas de inteligencia artificial accesibles y aplicables al día a día de los negocios de proximidad. Las plazas ya se han cubierto.

Entre abril y junio de 2026 se desarrollarán cuatro cursos de 35 horas de duración, con una capacidad total de 100 participantes, dirigidos a propietarios y trabajadores de comercios, establecimientos hosteleros y representantes de asociaciones del sector.

Los contenidos combinarán formación en inteligencia artificial con aplicaciones prácticas adaptadas a las necesidades del comercio local, tras un proceso previo de identificación de necesidades.

A lo largo de las formaciones, los participantes aprenderán a utilizar herramientas de IA generativa para mejorar la gestión de sus negocios, optimizar tareas administrativas, reforzar su estrategia de marketing digital, crear contenidos para redes sociales, mejorar la atención al cliente o analizar datos básicos para la toma de decisiones.

Cada edición incluirá también el desarrollo de un proyecto final aplicado al propio comercio, en el que los participantes podrán implementar soluciones basadas en IA para resolver retos reales de su negocio, como la creación de campañas promocionales, la optimización de procesos de venta o la mejora de su escaparate digital.

El Ayuntamiento de Zaragoza tiene capacidad de repetir nuevas ediciones entre septiembre y diciembre. La parte presencial de esta formación se llevará a cabo en el Mercado Central, reforzando el vínculo directo entre el programa y el tejido económico de proximidad de la ciudad.