¿Por qué hay carriles rojos en Zaragoza? El curioso sistema de seguridad vial que sorprende a los vecinos se extiende

Desde hace meses, el Ayuntamiento de Zaragoza ha impulsado diversas medidas para mejorar la seguridad vial de la ciudad. Desde balizas luminosas, avisos acústicos o cruces pintados de verde son algunas de las muchas acciones que buscan reducir riesgos.

Todo un trabajo que no para de innovar y de sorprender a los ciudadanos, quienes descubren todos estos cambios a su paso por la ciudad. Prueba de ello es el furor que ha causado en redes sociales unos carriles rojos que hay pintados en algunas calles de la capital.

Y, pese a que la mayoría de ellos llevan tiempo dibujados en la calzada, muchos vecinos no habían descubierto su existencia hasta hace unas semanas.

La gran pregunta que se repite es: ¿Para qué sirven? Pues precisamente son otra medida más de seguridad que desde el Consistorio están extendiendo en la ciudad.

Concretamente, son trazados peatonales pensados para aumentar la seguridad de los ciudadanos, cuando estos bajan del vehículo a la calzada. Es decir, están ubicados junto a las líneas que delimitan las plazas de aparcamiento (ya sean de coche o moto).

Según explican desde el área de Movilidad, estos tienen diferentes tipologías pues los hay que están pensados para zonas de carga y descarga, así como otros ubicados al lado del carril bici para evitar colisiones entre vehículo y peatón.

Pero como se ha mencionado, este tipo de carril no es algo nuevo en la ciudad. De hecho, desde hace tiempo se pueden encontrar en muchos puntos de la ciudad, como la calle de Dr. Val-Carreres Ortiz o en la avenida Cataluña. La medida también se ha implantado ya en algunas calles de parque Venecia, Valdespartera y El Rabal.

Pero no se pueden colocar en cualquier zona de aparcamiento. Desde el Ayuntamiento explican que para poder colocar estos carriles se necesita espacio, algo que en muchas calzadas no es posible debido a las dimensiones de la vía.

Aunque el objetivo desde el Consistorio es aplicar esta medida en todos aquellos puntos que sea posible, para garantizar al máximo la seguridad de peatones y conductores.

El triple paso de cebra en La Romareda

Otra de las medidas que se pretende llevar a cabo en la ciudad es la de mejorar la seguridad en la parada de tranvía de La Romareda, donde el 18 de diciembre de 2024 falleció una niña de 12 años tras ser atropellada por el convoy.

Tras este trágico accidente, el Consistorio se puso a trabajar para dar con la fórmula adecuada para evitar riesgos lo máximo posible. Para ello se dividirá en tres segmentos los pasos de peatones situados a ambos lados de las paradas.

Es decir, la idea es que por las vías del tranvía la senda se sitúe de forma paralela a las situadas en las aceras. Un cambio que busca evitar despistes y conseguir que el peatón preste más atención, ya que tendrá que realizar un giro obligatorio (delimitado por vallas) para continuar por el paso de cebra.

Los trabajos para acometer las obras no tardarán en llevarse a cabo. De hecho, según señalan desde el Ayuntamiento, el inicio de las mismas se dará durante la segunda semana de abril, una vez pasada la Semana Santa.

Las obras se dividirán en dos fases, acometiéndose primero un paso de cebra y, posteriormente, el otro. Más allá de lo que conlleva un levantamiento del suelo (con tuberías y cables de por medio), se pretende que las afecciones al tráfico rodado sean mínimas (la parada sí se suprimirá mientras duren los trabajos).

En cuanto al resto de puntos 'negros' del tranvía, por el momento, se quedarán igual que hasta ahora. Es el caso de la parada de San Francisco, donde también se han registrado varios atropellos a peatones y conductores de VMP.

Accidentes ante los que, tal y como recuerdan desde el Consistorio, ya se tomaron medidas (como instalar balizas luminosas y avisadores acústicos) hace unos meses y por lo que, de momento, se descartan actuaciones mayores.