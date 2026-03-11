Los vecinos del parque Bruil en Zaragoza se unen para salvar un pino: el Ayuntamiento dice que es peligroso

Los vecinos del parque Bruil, así como otras asociaciones vecinales y entidades naturalistas, han mostrado su preocupación por la "desaparición del arbolado más antiguo del Parque Bruil". En un comunicado, han lamentado que algunos de estos ejemplares, "que forman parte de la historia y la identidad del barrio", estén desapareciendo y recuerdan que "la plantación de nuevos árboles no compensa la pérdida de árboles maduros".

Las asociaciones aseguran que desde hace tiempo el vecindario del entorno del río Huerva, el Parque Bruil y el barrio de la Madalena viene denunciando la falta de cuidado del arbolado del parque. "En el pasado, este espacio destacó por la variedad y número de especies que albergaba, aunque estudios ecologistas han alertado de una importante pérdida de ejemplares y especies a lo largo de las últimas décadas", exponen.

Hace algo más de un año, al inicio del proyecto de remodelación del río Huerva, las entidades vecinales mantuvieron una reunión con el Ayuntamiento y con la sociedad municipal Ecociudad. "En ese encuentro se logró modificar el trazado de un colector para evitar la tala de un conjunto de árboles", confirman. Las asociaciones recuerdan aquel acuerdo como "un ejemplo de diálogo efectivo y de cómo la participación ciudadana puede mejorar decisiones técnicas".

Sin embargo, aseguran que diez de aquellos árboles finalmente han sido talados durante el desarrollo de las obras, "sin aviso ni explicación pública previa", lo que ha generado sorpresa y preocupación entre el vecindario.

A esta situación se suma ahora lo que definen como "una nueva alarma": la posible tala de un pino de gran porte situado en el parque. Se trata de un ejemplar maduro cuya copa presenta cierto desequilibrio, pero que, según la Asociación Naturalista de Aragón (ANSAR), podría estabilizarse mediante un sistema de anclajes. La asociación trasladó formalmente esta propuesta al Ayuntamiento, y el Servicio de Parques y Jardines respondió que estudiaría la alternativa.

Desde el Ayuntamiento aseguran que, siguiendo los criterios de seguridad ante el riesgo de caída, esta semana será retirado y sustituido un pino que había mostrado síntomas de inestabilidad en el Parque Bruil. Señalan que se plantará (justo al lado) un ejemplar de Celtis australis (almez) de un calibre 25-30 aproximadamente.

Esta intervención se suma otros 100 árboles que fueron plantados hace una semana dentro del proyecto de El Bosque de los Zaragozanos, y se enmarca, asimismo, en los trabajos de actualización del Parque Bruil de cara a su reapertura global esta primavera.

Por su parte, las asociaciones vecinales reclaman la paralización inmediata de la tala del pino y solicitan retomar el diálogo institucional con participación vecinal, técnica y ambiental. Su objetivo es garantizar "un seguimiento público y transparente del proyecto que se está desarrollando en el parque".