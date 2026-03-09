¿Se celebrará la Cincomarzada 2026 en Zaragoza? La FABZ se reunirá este martes para decidir si hay una nueva fecha

Celebrar la Cincomarzada este 2026 todavía es una posibilidad. De hecho, nada más conocerse que no habría fiesta para el 5 de marzo en el parque Tío Jorge por las lluvias, desde la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) empezaron a barajar otras fechas cercanas.

Un cambio ante "el Ayuntamiento pondrá facilidades para que se pudiera llevar a cabo en otro momento", según lo expresó la alcaldesa Natalia Chueca la semana pasada.

Esa nueva fecha podría ser el próximo 21 o 22 de marzo, pues según señalan desde la FABZ, "para este fin de semana ya no da tiempo a organizar la celebración". Además, las lluvias podrían volver a complicar la fiesta de celebrarse para este 14 de marzo.

Aunque todavía no hay nada oficial. De hecho la federación se reunirá este martes por la tarde con el resto de colectivos para decidir qué hacer.

Y es que, el emplazamiento es otro de los puntos claves en este asunto. El inicio de obras en el parque Tío Jorge es algo ya inminente. De hecho, desde el Ayuntamiento confirmaron que una vez pasado el 5 de marzo no tardarían en llegar las máquinas a la emblemática zona verde.

Por el momento se desconoce si, para la nueva fecha elegida, el parque estará en condiciones para acoger la celebración. De haber comenzado los trabajos se deberá buscar otro emplazamiento, algo de lo que no parecen estar muy convencidos desde la FABZ pues de ser así "no habrá celebración este 2026".

Pero la intención de continuar con la fiesta sigue, por el momento, sobre la mesa. Sobre todo porque este año la Federación ha hecho "un gran esfuerzo" a la hora de organizar la celebración por si solos, ya que este año el Ayuntamiento no ha formado parte del proceso.

"Las pérdidas serían muchas. Algunas cosas se han podido cancelar a tiempo, como los baños portátiles, pero otras como los conciertos no. Ha sido una inversión que, de no celebrarse, se perdería", señala Raúl Gascón, vicepresidente de la FABZ.