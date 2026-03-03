Zaragoza se suma al 8-M de la mano de sus vecinas y con una extensa programación para fomentar la igualdad

Las zaragozanas protagonizan un año más la campaña del Ayuntamiento para el Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo y, esto es así, porque son muchas las mujeres inspiradoras que con su ejemplo han hecho de esta ciudad un lugar más justo.

Para encontrar referentes, solo tienes que mirar a tu alrededor, a la científica que entra a la Universidad, la conductora del bus que coges cada mañana para ir al trabajo o a la vecina con la que te cruzas en el ascensor. Por esta razón, el Ayuntamiento de Zaragoza ha continuado con la campaña de los últimos años, protagonizada por las propias vecinas, para sumarse este 8 de marzo al Día Internacional de la Mujer y que lleva el lema '¿Buscas referentes? Son tus vecinas'.

En esta ocasión, María Sancho (científica), las gemelas Sánchez Alayeto (deportistas), Begoña Oro (escritora), Yanet Tamayo (conductora de autobús), Blanca Moreno-Dodson (economista), Rocío Gracia (portavoz de la Policía Nacional), Raquel Pérez (delegada de la ONCE en Aragón) y Mar Giménez (compositora y cantante) ponen cara a esta campaña que se podrá ver en las calles de Zaragoza a partir de este martes 3 de marzo.

Se suman así a las mujeres de estos años anteriores. Todas ellas son solo un ejemplo de las muchas vecinas referentes que viven en la capital aragonesa. La consejera de Políticas Sociales, Marian Orós, ha presentado la campaña de concienciación y la programación organizada por el Ayuntamiento con motivo del 8-M, en un acto en el que ha hecho una defensa de la igualdad, que consiste en que "ninguna niña, ninguna joven, ninguna mujer vea limitado su proyecto de vida por el hecho de ser mujer".

"Consiste en que el talento, el esfuerzo y la libertad personal sean los únicos factores que determinen hasta dónde puede llegar cada una", ha afirmado. Como todos los años, se colocará la pancarta 'Zaragoza es igualdad' en el principal balcón Consistorial con la participación de los grupos municipales y las fuentes se iluminarán de color violeta.

La programación prevista por el Servicio de Igualdad, además, se extenderá durante todo el mes, a la que se sumará la preparada por otras áreas municipales, como centros cívicos o las bibliotecas.

Esta campaña quiere darles visibilidad para que la ciudad conozca estos referentes cercanos, vecinas que viven en sus mismos barrios, hacen investigación científica en las Universidades, escriben libros que traspasan fronteras, compiten deportivamente al máximo nivel o trabajan en oficios tradicionalmente masculinizados.

Las protagonistas son las hermanas Sánchez Alayeto, una de las parejas más laureadas del pádel femenino con un palmarés repleto de títulos mundiales, la conductora de autobús urbano Yanet Tamayo, quien, procedente de Colombia, obtuvo el carnet de conductora en la Casa de la Mujer, la economista Blanca Moreno Dodson, quien ha trabajado en el Banco Mundial y en la ONU, antes de su regreso a Zaragoza, donde ejerce actualmente como consejera independiente de Ibercaja, y Rocío Gracia, portavoz de Policía Nacional que atesora más de veinte años de experiencia.

Participan también la escritora Begoña Oro, autora de literatura infantil y de una de las colecciones más leídas por los más pequeños, como 'La pandilla de la Ardilla', la delegada de la Fundación Once Raquel Pérez o la cantante y compositora Mar Giménez, autora de la canción 'El olor de Zaragoza', que fue recibida con un enorme cariño en la ciudad. Todas ellas aparecen en un entorno reconocido de la ciudad o en sus propios puestos de trabajo. La campaña se podrá ver en los mupis de la ciudad y en el interior de los autobuses, y en las redes sociales del Ayuntamiento.

Además, tendrá también un formato de exposición para que los ciudadanos puedan conocer a pie de calle la trayectoria de sus vecinas con una muestra en el paseo de Gran Vía, donde estará hasta el próximo 3 de abril. "Las mujeres están hoy más presentes que nunca en la universidad, en la empresa, en la ciencia, en la tecnología, en la cultura, en el deporte.

En Zaragoza lo vemos cada día. Lo vemos en nuestras emprendedoras, en nuestras investigadoras, en nuestras artistas, en nuestras trabajadoras autónomas, en nuestras directivas y también en quienes sostienen con su esfuerzo cotidiano nuestras familias y nuestros barrios", ha señalado Orós. Pero, pese a estos avances, "sabemos que no todo está hecho. Persisten brechas en el empleo, en la conciliación.

Y, por supuesto, persiste la violencia contra las mujeres, que exige de todas las administraciones una respuesta firme, coordinada y eficaz". "Nosotros actuamos con la perspectiva sincera de dedicarnos menos a los discursos vacíos y más a las políticas concretas que funcionan, comenzando por el presupuesto.

"Desde que comenzó el actual mandato en 2023, hemos incrementado la dotación en Igualdad un 15%. Y si ampliamos la mirada a 2019, el incremento alcanza el 60%", ha señalado la consejera. Además, se han duplicado las partidas del Plan de Igualdad destinadas a la formación y empleabilidad y la destinada a las ayudas a la vivienda.

No obstante, "la tarea que tenemos por delante es exigente". "Necesitamos seguir avanzando en corresponsabilidad, en educación en igualdad, en presencia femenina en sectores estratégicos, en la erradicación de la violencia contra las mujeres. Pero debemos hacerlo desde la unidad, desde el rigor y desde la eficacia", ha concluido.

Exposición en la sala Juana Francés

Dentro de la programación prevista, la sala Juana Francés acoge desde el 4 de marzo la exposición 'Tal como somos', que muestra la obra de artistas zaragozanas a través de las obras pertenecientes a la colección municipal. Completa, además, el ciclo de las anteriores muestras 'Ellas estaban allí' (años 50 y 60), 'Los 70 son nuestros y los 80 también' y 'Y el milenio que vendrá'.

'Tal como somos' es la cuarta y última exposición del ciclo dedicado a las mujeres artistas a partir de las obras que forman parte del patrimonio del Ayuntamiento. El proyecto ha revisado el arte contemporáneo desde una mirada de mujer desde los años 50 hasta la actualidad.