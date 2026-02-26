El PP acepta las exigencias de Vox en Zaragoza para aprobar el presupuesto: fin a las multas por la Zona de Bajas Emisiones

Fruto de arduas negociaciones entre la portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, y la alcaldesa de la capital aragonesa, Natalia Chueca, los ciudadanos podrán finalmente circular con total libertad, y sin temor a las multas por el centro de Zaragoza.

Era el objetivo principal que Eva Torres ha llevado siempre a la mesa de negociación con Natalia Chueca junto con el de disminuir los costes del Ayuntamiento de Zaragoza a través de minorar su estructura.

La alcaldesa Natalia Chueca "cede ante los argumentos y las pruebas evidentes puestas encima de la mesa por la concejal de Vox que no han dejado otra salida que aceptar la exigencia de que ningún ciudadano sea multado por entrar con su vehículo en el centro de Zaragoza, y menos que sea multado por razones económicas".

Eva Torres, durante la presentación del acuerdo. Vox

Las negociaciones, cuenta la portavoz de Vox, han sido duras porque, en un principio, el Partido Popular estaba cerrado y quería llevar "esta normativa absurda" hasta las últimas consecuencias.

"Pero lo importante es que al final salvamos los dos escollos que nos separaban de la aprobación del presupuesto: que no se sancione a los ciudadanos por acceder al centro de nuestra ciudad y reducir la estructura del Ayuntamiento de Zaragoza", apunta.

El resultado es el anunciado este miércoles por la tarde. El equipo de Gobierno de Natalia Chueca ha aceptado la propuesta de Vox e inicia de manera inmediata la modificación de la Ordenanza para transformarla en una Ordenanza en la que la Zona de Bajas Emisiones y su régimen sancionador solo se active cuando se superen los umbrales de contaminación oficiales.

"Y esto tiene el efecto práctico que Vox buscaba, que no se restrinja el acceso y no se sancione a ningún ciudadano por circular por el centro de la ciudad", agrega.

La clave, recuerda la propia Eva Torres, está en que "como todo el mundo sabe, Zaragoza no es una ciudad contaminada": "Es una ciudad que no supera los límites establecidos de contaminación, tal y como queda constatado en el informe anual de calidad del aire de 2024 y tal y como podemos observar en los paneles informativos y en la página habilitada para ello en el Ayuntamiento de Zaragoza".

Esto es lo que llevaba a Vox a insistir en que la Zona de Bajas Emisiones era absurda y solo obedecía a "políticas ideológicas que acaban perjudicando la vida de los ciudadanos".

La formación subraya que no hay una ley europea que obliga a ponerla en marcha, sino que "es el Gobierno Sánchez" el que lo hace.

"Lo único que consigue es discriminar a unos ciudadanos frente a otros por capacidad económica. Una ley que perjudica a todas esas familias y autónomos que no tienen los recursos suficientes para cambiar el vehículo o tienen otras prioridades", opina la concejala.

Sin una mayoría absoluta en el PP, Vox ha utilizado su influencia para poner "sentido común" entre "tanta política ideológica que restringe las libertades y los derechos de los zaragozanos; que empobrece y arruina a los ciudadanos".

"Hemos utilizado nuestra influencia para bajar impuestos, para introducir partidas que mejoren la vida diaria de todos los zaragozanos; de las familias, de los distritos y los barrios rurales. Partidas para regenerar los polígonos industriales, para ayudar a autónomos y pymes, para ampliar el horario nocturno del tranvía, para mejorar la seguridad en nuestros barrios con cámaras de videovigilancia y con una comisaría en el Casco Histórico, y tantas y tantas otras partidas", comenta Eva Torres.

Este, no obstante, no era el único escollo a salvar. Había otro, vinculado a la estructura del propio Ayuntamiento.

Aquí, lo que se ha acordado ha sido iniciar la disminución de sociedades y patronatos para alcanzar un objetivo: la reducción de costes para los zaragozanos.

"Este jueves tenemos dos plenos, pero el viernes ya comenzaremos a trabajar en todo esto. Vox consigue un buen acuerdo para todos los zaragozanos. Con este acuerdo entre el Partido Popular y Vox, sin ninguna duda, Zaragoza gana", decía la portavoz.