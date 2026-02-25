Confirmado por el Ayuntamiento: el Puente de Piedra permanecerá cortado al tráfico a partir de este jueves

Un autobús urbano en el puente de Piedra de Zaragoza. E.E Zaragoza

La reparación de algunos desperfectos en el pavimento del Puente de Piedra hará necesario cortar el tráfico por este punto a partir de mañana jueves y hasta el próximo martes, 3 de marzo.



Este corte es imprescindible, debido a que no es posible realizar los trabajos manteniendo abierto el tráfico de autobuses y taxis.

Mapa de las modificaciones. Ayuntamiento de Zaragoza Zaragoza

Modificaciones de la línea 36. Ayuntamiento de Zaragoza

En el caso de la línea 36, el desvío se hará desde San Juan de la Peña por Valle de Zuriza, Muel, Avenida Puente del Pilar, Puente del Pilar (Puente de Hierro) y recuperar su ruta habitual desde Echegaray y Caballero. En esta línea se suprimen las paradas de Sobrarbe 55 y Sobrarbe 3.