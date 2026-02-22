Multan con 2.000 a una casa de apuestas de Zaragoza por superar el nivel de ruido permitido por la normativa

Respetar el descanso de los vecinos y no sobrepasar el límite de ruido permitido no es algo que únicamente compete a los bares, restaurantes y discotecas de Zaragoza. La normativa municipal también recoge otros negocios que forman parte del día a día de la capital de Aragón, como los gimnasios o las casas de apuestas.

Y, como al resto, al que incumple la ley le toca hacer frente a las consecuencias, como una sanción económica que en algunos casos alcanza hasta las cuatro cifras. Es el caso de Versus Apuestas, una casa de apuestas ubicada en la calle de Don Pedro Luna (en el barrio de Delicias), que podría recibir una multa de hasta 2.000 euros por molestias y ruidos.

Así consta en el orden del día de la gerencia de Urbanismo celebrada este pasado lunes en el Ayuntamiento de Zaragoza, donde además se señala que el local llegó a superar en 3 decibelios el nivel máximo de ruidos permitidos por la normativa municipal.

Otras sanciones

No es el único, el centro deportivo Enjoy Wellness también podría recibir una sanción por sobrepasar en 5,56 decibelios el nivel de ruidos. Un hecho por el que la gerencia ha incoado un procedimiento sancionador. El titular todavía puede recurrir la resolución dentro del plazo establecido antes de que la sanción sea firme en vía administrativa.

Aunque el pasado lunes también se impusieron otro tipo de sanciones. Por ejemplo, la Casa del Granuja, ubicada en la calle de Catania, se enfrenta a una multa de 601 euros por ejercer una actividad distinta de lo que se le permite con su licencia de actividad.

Aunque los hay en peor aprieto. Y es que, el local 20+1 (en la calle Murallas Romanas) se enfrenta no a una, sino a dos sanciones. La primera, por no contar con las medidas de prevención adecuadas, asciende a 1.202 euros y la segunda, precisamente por no tener licencia de funcionamiento, es de 4.000 euros.