Los vecinos de Valdefierro piden un cambio en la ruta del bus 38: "Es complicado para las personas mayores"

Las obras de la avenida Valencia, una de las principales vías de Zaragoza, comenzaron el pasado 12 de enero. Desde entonces la arteria se encuentra cortada al tráfico, afectando a varias líneas de bus que han visto modificado el recorrido.

Entre ellas la del 38, que ahora evita la calle subiendo por Corona de Aragón (en sentido hacia el Centro) y girando hacia la calle Santander, pasando por Duquesa Villahermosa hasta vía Hispanidad, para llegar de nuevo a Valdefierro.

Y es con este último trazado con el que los vecinos de Valdefierro no han acabado de sentirse del todo cómodos. Sobre todo, las personas mayores, quienes "para llegar al Clínico deben recorrerse un kilómetro andando desde la parada de Duquesa Villahermosa".

Así lo señala Jorge Navarro, presidente de la asociación vecinal Valdefierro Aldebarán, quien señala que este mismo jueves han presentado un recurso al Ayuntamiento en el que solicitan que se modifique el nuevo recorrido. La petición, según explica, busca que se cambie el trazado para llegar hasta Gómez Laguna y que el autobús, en lugar de recorrer toda la calle de Duquesa Villahermosa hasta vía Hispanidad, este gire por vía Universitas.

De esta forma, el autobús podría hacer parada a la altura de la avenida San Juan Bosco, "dejando a los ciudadanos mucho más cerca del hospital y con una conexión más directa", asegura Navarro.

Unas peticiones que no son exclusivas de la línea 38, ya que hay otros trazados en el punto de mira de los vecinos (como el de la 41), y ante las que desde el Ayuntamiento aseguran estar trabajando. De hecho, confirman que los técnicos del área de Movilidad ya están monitorizando el tráfico y los autobuses, para poder estudiar cómo evolucionan los nuevos recorridos y si las alternativas planteadas son viables en términos de seguridad vial.

Regulación de semáforos

Además de estudiar las demandas vecinales -como el giro del 38 por Universitas o el del 41 por Franco y López para dar servicio al Clínico- desde Movilidad ya han tomado algunas medidas para intentar dotar de mayor fluidez al tráfico. Por ejemplo, ya han regulado algunos semáforos de las vías donde más atascos se generan con los nuevos cambios de recorrido, como por ejemplo en vía Universitas.

Eso sí, desde el Ayuntamiento insisten en que, pese a las regularizaciones semafóricos, en momentos puntuales del día es "inevitable" que se generen ciertos atascos. Sobre todo, durante las horas punta.