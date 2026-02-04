El PSOE denuncia la privatización de los servicios funerarios Cementerio Torrero: "Convierte la muerte en un valor de mercado"

La concejal socialista Ros Cihuelo ha considerado "muy grave que Chueca haya privatizado el tanatorio y los servicios funerarios del Cementerio de Torrero" mediante una concesión demanial, a 30 años, a Mémora, uno de los grandes grupos del sector funerario. Esta decisión, según ha denunciado la edil esta mañana, ha convertido un servicio público esencial en un "monopolio de facto", dejando fuera a casi 30 funerarias familiares de Zaragoza, y "convirtiendo la muerte en un valor de mercado", ha lamentado.

Cihuelo ha considerado que, con esta concesión demanial -decisión unilateral del Gobierno de Chueca-, "la muerte ya no nos iguala. El duelo y el luto se han entregado por parte del PP a un oligopolio. Las familias pierden libertad de elección y pagan precios desorbitados en el momento más vulnerable de sus vidas y, además, se pone en riesgo la viabilidad de los negocios funerarios locales".

En primer lugar, Cihuelo ha denunciado que el Gobierno de Chueca ha entregado el uso privativo y exclusivo de un servicio público a una sola empresa, lo que significa que ninguna otra funeraria puede operar en Torrero, eliminando la competencia en un servicio que debería ser accesible y plural. "El Gobierno de Chueca ha convertido el tanatorio municipal, un servicio público, en un valor de mercado, perjudicando tanto a los profesionales del sector como a los ciudadanos", ha señalado.

Apunta que convertir una concesión administrativa en una concesión demanial ha llevado a que los precios experimenten "subidas desproporcionadas", alcanzando incrementos de hasta el 192% en el uso de salas de despedida, del 100% en servicios de incineración o de más del 200% en otros servicios básicos "de los que no nos podemos sustraer nadie, convirtiendo el duelo y la muerte en un valor de mercado".

Pero, además, este encarecimiento tiene un impacto directo en las familias, ya que el capital de las pólizas de seguros contratadas anualmente ha quedado desfasado, obligando a los usuarios o a las funerarias locales a asumir costes que no estaban previstos en la cobertura original.

"En apenas unas horas, los familiares, en un momento tan doloroso, tienen que tomar decisiones sobre los servicios que tienen que contratar. Y ahora Chueca lo convierte en un negocio despiadado, muy poco cuidadoso con los ciudadanos", ha apuntado.

Además este encarecimiento pone en riesgo a profesionales muy cualificados de 30 empresas que trabajan en Zaragoza desde hace muchas generaciones. "¿A qué se refiere Chueca cuando dice que el Ayuntamiento no puede hacer nada ante esta situación y que es un problema entre empresas privadas? Y, además, llamó a las pequeñas funerarias ‘proveedores’ del oligopolio, de la gran adjudicataria. Esa afirmación merece, cuando menos, una matización", ha concluido.

Respuesta del Gobierno

El portavoz del Gobierno de Zaragoza, Víctor Serrano, denuncia "la permanente incoherencia del PSOE, que alcanza niveles máximos con expansión de bulos en medio de una campaña electoral". Asimismo ha señalado que la concesión del servicio de tanatorio en el Cementerio de Torrero se ha renovado tras un contrato de 30 años donde el Ayuntamiento cobraba anualmente a la empresa tan solo 6.000 euros.

"El nuevo contrato público para los servicios funerarios del tanatorio (que no incluye la gestión global del Cementerio, que es municipal) para 30 años se ha sacado tras el estudio y actualización de necesidades y modernización del espacio, tal como además habían solicitado todos los grupos municipales", ha reclamado. Lo que, según el edil, supone un ingreso inicial para la ciudad de 6,5 millones de euros, un ingreso anual del 10% sobre los ingresos de la concesionaria, y mejoras y obras por 7,7 millones de euros.

Sin embargo, ha apuntado que "otra cuestión diferente son las cuotas entre la concesionaria ganadora de dicho concurso y las empresas funerarias privadas para el uso de esos espacios que es, por tanto, una cuestión entre privados". Y asegura que, aunque el Ayuntamiento de Zaragoza "estará atento y vigilante, poco puede hacer a este respecto".