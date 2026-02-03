Zaragoza propone un cambio urbanístico para desbloquear suelo en los barrios rurales y construir vivienda pública

Para hacer frente a la crisis de la vivienda el Ayuntamiento de Zaragoza iniciará la tramitación de una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con el objetivo de desbloquear suelo que lleva "décadas" paralizado y facilitar la construcción de vivienda, especialmente vivienda pública de alquiler asequible para jóvenes. Se trata de una medida "pionera e innovadora", que pretende adaptar el urbanismo de la ciudad -trazado y planeado en los 2000- "a la realidad actual" y dar respuesta así a uno de los principales problemas sociales: el acceso a la vivienda.

Así lo ha anunciado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, durante una rueda de prensa junto al consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, en la que ha subrayado que la prioridad "absoluta" del Gobierno municipal es "seguir avanzando en solucionar el problema de la vivienda en Zaragoza y conseguir que un problema nacional aquí sea menor o deje de serlo”.

La modificación, denominada TR2416, incluye cinco herramientas urbanísticas y parte de una idea clave: pasar de grandes planes "imposibles y caros" a desarrollos "pequeños, flexibles y viables". "En Zaragoza tenemos suelo aprobado para miles de viviendas que no se han construido porque los planes eran irreales, ha afirmado la alcaldesa.

Precisamente eso es lo que se quiere solucionar. Para ello, una de las principales medidas afecta a los barrios rurales, "donde el PGOU preveía más de 18.000 viviendas, pero en 25 años solo se han construido 42".

El problema "no es la falta de suelo, sino que se exigía urbanizar sectores enormes de una sola vez, lo que hacía inviables los proyectos”, ha explicado Chueca. A partir de ahora, si la modificación sale adelante, los grandes sectores se dividirán en otros más pequeños, permitiendo urbanizar y construir de forma progresiva, "en función de la demanda real".

Además, el Ayuntamiento permitirá compensar los elevados costes de urbanización de las zonas de baja densidad -como son los barrios rurales (donde las características de la vivienda son distintas a las de la ciudad)- con desarrollos en áreas consolidadas de la ciudad. Es decir, que el número de viviendas que no se pueden desarrollar en estas zonas puedan elevarse dentro de la Z-40, donde existe mayor edificabilidad.

Otra de las novedades (o herramientas) será la ampliación del catálogo de cesiones urbanísticas, de forma que el Ayuntamiento pueda recibir no solo dinero o suelo sin urbanizar, sino también viviendas ya construidas o listas para destinarlas directamente al alquiler asequible. "Antes podíamos recibir solares sin urbanizar; ahora podremos recibir vivienda pública para jóvenes", ha remarcado.

También se permitirá construir vivienda pública antes de que el suelo esté completamente urbanizado, "para acortar plazos", y autorizar la edificación de vivienda pública de alquiler asequible en parcelas de equipamientos -salvo las deportivas y escolares- manteniendo los metros destinados a uso público. "Es un mejor uso del suelo público en todos los barrios ya que, por ejemplo, a la hora de hacer un equipamiento podamos construir también sobre el vivienda asequible", ha asegurado la alcaldesa.

El Ayuntamiento iniciará estos días una ronda de reuniones con los alcaldes de barrio, quienes "ya habían demandado este tipo de soluciones". Además, esta modificación deberá pasar por la comisión de Urbanismo para ser debatida por el resto de grupos y aprobada (en el caso de que haya una mayoría a favor) de carácter inicial. Después comenzará el periodo de alegaciones y en unos cinco meses ya podría estar en marcha, una vez sea ratificada por el Pleno.