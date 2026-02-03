Zaragoza en Común presenta 152 enmiendas al presupuesto municipal incorporando propuestas sociales y de los barrios

El grupo municipal de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado un conjunto de enmiendas al proyecto de presupuesto municipal del PP con el fin de abordar las necesidades de la ciudad y dar respuesta a las demandas vecinales, trasladando sus propuestas e iniciativas, tras una jornada con entidades del tejido social y cultural de los barrios.

El grupo municipal ha presentado 153 enmiendas entre las que destacan medidas novedosas como la creación de un Plan de Urbanismo para los barrios, supermercados municipales en los distritos y rurales, un Plan de lucha contra la pobreza infantil desde la Escuela Pública o las medidas de choque para el acceso a la vivienda.

Entre las enmiendas presentadas, Zaragoza en Común ha propuesto una serie de medidas para abordar, por un lado, la mejora de la vida de las personas en los barrios, la adaptación de la ciudad al cambio climático e iniciativas para frenarlo desde lo local. Además, un refuerzo de los servicios públicos, incidiendo, además, en la cultura y las políticas de juventud. Las enmiendas no olvidan revertir los recortes de la derecha y ultraderecha en Zonas Jóvenes, acabar con los convenios antiabortistas y de fomento de la tauromaquia y apostar por un convenio desde Cooperación con Gaza.

Urbanismo para los barrios

La formación ha recogido las demandas de los vecinos y vecinas, “como los mejores conocedores de las necesidades de sus propios barrios”, y en este sentido se ha planteado la propuesta de recuperar e impulsar los Planes de Barrio, fruto de esta participación vecinal, un instrumento del que ya dispone el Ayuntamiento de Zaragoza y que “solo habría que sacar de un cajón”.

Además de estos planes, con una incidencia directa sobre el urbanismo y el espacio público, la formación también propone un Plan de Convivencia de Barrios y Distritos, con acciones formativas para Policía Local en atención a ciudadanía diversa, protección animal, mediación; así como la mejora de la formación interna del cuerpo de Bomberos. Esta amplia partida de “urbanismo para los barrios” asciende a 7.325.000 euros, una de las mayores apuestas de la formación en este proyecto presupuestario.

La formación también mueve 7 millones de euros de Giesa y 1,5 millones de euros de la Romareda para dedicarlos a la construcción de viviendas públicas de alquiler. Se trata de una de las medidas enmarcadas en el Plan de choque de vivienda, que abarca desde la ampliación del parque público y su gestión con criterios sociales a la limitación de los pisos turísticos o la creación de oficinas de asesoría integral. La formación también ha propuesto mover medio millón de euros para la captación de vivienda vacía con el fin de dirigirla a alquiler público.

Zaragoza, ante las olas de calor

Las enmiendas en el área de Medio Ambiente y Movilidad incluyen iniciativas para mejorar la infraestructura verde de la ciudad, el acondicionamiento de parques y la creación de nuevos espacios públicos adaptados a las olas de calor.

Zaragoza en Común propone invertir las partidas destinadas a la ornamentación navideña para atender a la gran amenaza que sufre la ciudad ante las constantes olas de calor. Para ello, propone dedicar esos 1,8 millones a la creación de una Red de Refugios Climáticos real y efectiva que llegue a todos barrios.

Además, la formación plantea dedicar 1,6 millones en partidas plurianuales para la renaturalización de espacios escolares. También, el impulso del autoconsumo y la creación de comunidades energéticas locales, así como la peatonalización de calles y la plantación de arbolado urbano en los barrios. También se incluyen propuestas para mejorar la calidad del aire y fomentar la movilidad sostenible a través del transporte público y una mayor inversión con especial incidencia en peatones y ciclistas.

En este sentido, la formación apuesta por la expansión de la red de carriles bici y la recuperación del transporte público, como la línea 2 del tranvía. En cuanto a limpieza, se destinarán fondos para mejorar los puntos limpios y expandir la recogida de materia orgánica en todos los distritos. También proponen un refuerzo de la Oficina de Protección Animal, con especial atención a las Colonias Felinas.

Además, han introducido partidas para revertir los recortes en el Programa de Voluntariado del Galacho de Juslibol, descontando el dinero de programas como el de fomento de la tauromaquia. Unos recortes del gobierno de Chueca que de realizarse que provocarían la reducción de la jornada a los educadores medioambientales, afectando al centro de interpretación y a las actividades que se realizan. Zaragoza en Común quiere seguir apostando por este tipo de iniciativas que fomentan el cuidado al medio ambiente y el respeto por la diversidad desde edades tempranas.

Para fomentar una alimentación de proximidad al tiempo que se fomenta el comercio barrio y se garantizan precios asequibles, la formación propone una novedosa medida: la creación de súper mercados de barrio municipales, llegando a los barrios rurales. Para esto, la formación dirige un millón de euros para 2026.

En el ámbito de las políticas sociales, destacan algunas iniciativas dirigidas a paliar las desigualdades y ayudar a las personas y familias con menos recursos y más vulnerables. La formación ha presentado partidas para establecer un Sistema Local de Garantía de Ingresos y Lucha contra la pobreza con una cuantía de 18 millones, que complemente los planes ya existentes a nivel estatal y autonómico, a partir de la reorganización de todas las ayudas, bonificaciones, exenciones y subvenciones existentes adaptándolas a la realidad actual y priorizando su carácter periódico.

Este plan se complementa con una partida específica de Lucha contra la Pobreza Infantil por una cuantía de 2,8 millones de euros que llegaría al alumnado de los centros públicos de la ciudad y que abarcaría, también, la compra de material escolar y actividades fuera del horario lectivo, entre otros.

Además, destaca una enmienda por valor de 500.000 para la puesta en marcha de una Empresa Municipal de Cuidados, que integre los servicios de atención domiciliaria a dependientes, personas mayores e infancia, a la vez que mejora las condiciones laborales de las profesionales, y para la creación de una red de Espacios de Conciliación Familiar que de respuesta a las necesidades de las familias de atención a los niños y niñas las 24 horas al día los 365 días del año.

En materia de juventud, Zaragoza en Común ha presentado modificaciones a este presupuesto con el fin de revertir los recortes y fortalecer las Zonas Jóvenes Escolares, con una partida de 600.000€, así como presupuesto para dar marcha atrás al cierre de las 8 Zonas Jóvenes de los barrios (500.000€) como espacios socioeducativos de proximidad de referencia en los barrios.

Desde Zaragoza en Común plantean una serie de enmiendas para reforzar la acción social comunitaria y la mediación en los barrios, recuperando convenios de mediación en barrios como Oliver y Casco Histórico por una cuantía de 825.000€ y con especial preocupación por la salud mental comunitaria y la soledad no deseada.

Zaragoza en Común también ha movido partidas del presupuesto para revertir todos los recortes que el gobierno de Chueca ha realizado de forma directa en las Juntas de Distrito, de 75.000 euros y ha vuelto a mostrar su apuesta por los presupuestos participativos en barrios para replicar el éxito de esta apuesta en Torrero, con una cuantía de 1 millón para barrios rurales y distritos urbanos.

En estas enmiendas, la formación también elimina los convenios reaccionarios y anitabortistas pactados con la extrema derecha y apuesta por las políticas públicas de cooperación al desarrollo, revirtiendo los recortes que se han llevado a cabo a lo largo de los seis últimos años con partidas que suman 3,5 millones de euros. En este sentido, han establecido un compromiso con el genocidio en Gaza, a través de un convenio con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).

Cultura

Las enmiendas en el área de Cultura, Educación y Turismo están orientadas a devolver el derecho a la cultura y la educación como prioridades esenciales. Frente al modelo de grandes eventos y conciertos, la formación apuesta por el impulso de nuestras productoras y artistas locales.

Proponen un Plan de Ayudas al Acceso a la Cultura y la creación de programas de apoyo a proyectos culturales autóctonos. También la recuperación de iniciativas como Zaragoza Acompaña, Zaragoza Viva y el Festival del Circo, por valor de 1,4 millones de euros en partidas plurianuales.

A caballo entre la educación y la cultural, la formación plantea establecer una nueva línea dentro de las Actividades Didácticas para Escolares dirigida al fomento de la cohesión social, la mejora de la convivencia y la diversidad y la lucha contra la xenofobia, a través de un plurianual de 180.000 euros.

Medidas transversales

Las enmiendas incluyen medidas que atraviesan todas las áreas como la mejora de los parques de los barrios, el fomento de la alimentación sostenible, con un plan de 50.000 para este 2026, y potenciar la huerta de Zaragoza. ZEC también plantea revertir las propuestas de privatización con un Plan de choque para la apertura y control de accesos en instalaciones municipales revertiendo la tendencia a la privatización de esos accesos que se está produciendo en Casa de Amparo, Edificio Seminario, Casa de la Mujer, Casa de las Culturas, Centros de Mayores, por valor de un millón de euros.

Además, propone la creación de una empresa de movilidad municipal para gestionar el servicio de autobús y el control de la depuración del agua, así como mejorar los servicios de agua y saneamiento, garantizando el consumo de agua de calidad.

También destacan partidas para mejorar los parques y espacios públicos de barrios como Delicias, San José, Las Fuentes, Casetas y Juslibol, así como la creación de un skate park olímpico en la Azucarera y la ampliación de la piscina de la Jota.