Multan a uno de los locales universitarios más famosos de Zaragoza: la sanción podría ser de 900 euros

El abanico de sanciones puestas a bares, restaurantes y discotecas en Zaragoza no para de ampliar. Las infracciones son diversas y van desde locales que mantienen abiertas sus puertas más de lo permitido a los que duplican el aforo permitido o, incluso, establecimientos que operan sin tener la licencia de funcionamiento.

Ejemplo de ello es uno de los locales más frecuentados y populares de la ciudad, que ha llamado la atención de las autoridades por incumplir la normativa establecida. El Provenzal, ubicado en la calle Pedro Cerbuna, es uno de los más conocidos entre los universitarios por su amplia y económica carta.

No obstante, el popular establecimiento tendrá que hacer frente a una sanción de 900 euros. Según se señala en el orden del día de la Gerencia de Urbanismo celebrada este lunes en el Consistorio, el local ejercía una actividad diferente a la que tiene autorizada (es decir, que el uso no coincidía con su tipo de licencia).

Otro local que será sancionado, pese a llevar meses cerrado, será el de la conocida cadena de Tommy Mell's y que estaba ubicado en la plaza de Nuestra Señora del Carmen. Según se señala, el establecimiento habría sobrepasado hasta en 16,16 los decibelios permitidos por la normativa, por lo que se le impondrá una multa de hasta 4.000 euros.

Aunque, en este último año, no es la única sanción que ha recibido el restaurante. Semanas antes de darse a conocer la noticia de que el local cerraba, en mayo ya se le multó con 5.000 euros, precisamente, por el mismo motivo.

En el orden del día de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza de principios de ese mes, constaba que el titular Avanza Food Restaurants S.A. iba a recibir esta multa por sobrepasar en más de 13 decibelios la normativa.

Sin embargo, su cierre parece no tener nada que ver con este motivo, ya que no es el único Tommy Mel’s que cerró durante el 2025 en España (algunos de Madrid, Salamanca, Valencia).

2.000 euros podría llegar a pagar un local ubicado en la calle avenida Isla de Murano. Se trata de uno de los establecimientos de la cadena King Doner Kebab Asia, conocida en Zaragoza por su comida turca enfocada en dürüms.

El motivo de la sanción, según se señala en el orden del día de esta semana, es que el local no contaba con la licencia de funcionamiento necesaria para su actividad y, además, en diferentes expedientes acumulados.