Susto en Zaragoza al caer losas desde lo alto de la fachada de un edificio del centro: no hay que lamentar heridos

Escombros de las losas caídas desde una fachada en la avenida de César Augusto E. E.

El centro de Zaragoza ha vivido un pequeño susto cuando se han desprendido varias losas desde la fachada del edificio número 6 de la avenida de César Augusto.

La caída se ha producido minutos después de las 16.00, según ha informado el Ayuntamiento de Zaragoza. En concreto, han caído sobre la vía pública 6 losas de 150x50 cm aproximadamente, procedentes de la sexta planta del inmueble.

A pesar del aparatoso accidente y que muchas de las losas han quedado esparcidas por la acera de la avenida, no hay que lamentar heridos.

Al producirse el incidente, un equipo de los Bomberos de Zaragoza ha acudido hasta el lugar y en estos momentos están revisando la fachada completa, junto a personal de Urbanismo.

Por el momento, la acera y los dos carriles de circulación más próximos a ella han sido cortados por la Policía Local para establecer un perímetro de seguridad.

La caída de las losas ha atraído la atención de los viandantes que miraban hacia lo alto del edificio para conocer exactamente dónde se había producido el desprendimiento. Muchos de ellos preguntaban en voz alta si había heridos, que por suerte no hay que lamentar.