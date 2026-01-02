El precio de la vivienda se dispara en Zaragoza: los pisos cierran 2025 con una subida del 15%

Comprar un piso en Zaragoza sigue siendo la principal preocupación de los ciudadanos. Y no es para menos porque, pese a que la capital aragonesa sigue siendo una de las más económicas (inmobiliariamente hablando), lo cierto es que los precios no paran de subir. Un problema que hace que independizarse, hoy en día, resulte cada vez más complicado.

Un estudio de Aportalia, asociación que reúne a 16 agencias inmobiliarias en Aragón, señala que el coste de la vivienda en la ciudad se ha incrementado un 15,35% con respecto a 2024. Hace un año la vivienda alcanzaba ya cifras históricas, con 2.013 euros el metro cuadrado. Ahora, terminado ya el 2025, el precio se sitúa en los 2.322 euros el metro cuadrado.

Este año, de las 511 viviendas que ha vendido la asociación en la capital (siendo estas de segunda mano) casi la mitad de ellas (225) se encontraban en buen estado y listas para entrar a vivir. Unas 90 habían sido reformadas, mientras que el resto requerían de alguna reforma o actualización.

El estudio señala también que el tipo de vivienda predominante son pisos construidos entre 1960 y 1980 ubicados en barrios como San José, Delicias o Centro, y a partir del año 2000, en otros como Valdespartera o Valdefierro. La vivienda media cuenta con una superficie útil de 80 metros cuadrados y tiene entre dos y tres habitaciones, la mayoría con orientación exterior.

"Esta actividad en el mercado inmobiliario se debe a factores como el acceso al crédito hipotecario y las altas tasas de empleo, aunque, sobre todo, es el elevado precio del alquiler el que hace que la gente se decante por la compra, ayudada muchas veces por su familia o financiándose en mayor cantidad". En cuanto al precio, Sebastián aclara que, "si bien ha subido, los pisos no se venden si no están dentro del precio de mercado", explica Ángela Sebastián, presidenta de Aportalia, en un comunicado.

La cifra total de compraventas de propiedades inmobiliarias gestionadas por Aportalia en toda la provincia de Zaragoza se sitúa, además, en 829. Unas 100 menos que en 2024. Estas operaciones comprenden desde viviendas, pisos u oficinas hasta trasteros, garajes, locales, solares o naves industriales. El volumen tramitado por estas ventas asciende a 138.745.996 euros.

Por barrios

El incremento, sin embargo, no se ha dado igual en todas las zonas de la ciudad. Hay algunas que han superado con creces a otras, bien porque son barrios más demandados en la actualidad o por las características de las viviendas a la venta.

Sea como fuere, el barrio por excelencia que más ha sufrido en Zaragoza esta subida de precios nacional es el barrio de Romareda, donde el metro cuadrado supera ya los 3.200 euros. Le sigue Vadorrey, al otro lado del río Ebro, con 3.000 euros el metro cuadrado.

Un poco más por debajo se encuentran el Centro (2.761 euros el metro cuadrado), el Actur (con 2.703 el metro cuadrado), La Almozara (2.727), La Paz (2.601), Universidad (2.530) o Valdefierro (2.186 euros). Entre los barrios con el precio de la vivienda más bajo destacan Delicias (a 1.960 euros el metro cuadrado), la Cartuja Baja (1.800), Las Fuentes (1.921) y Valdespartera (1.964).