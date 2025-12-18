Zaragoza exige dos unidades de tranvía más para reforzar el servicio por la saturación de usuarios en hora punta

El Gobierno de Zaragoza, en una reunión celebrada este jueves, ha acordado exigir a la SEM Los Tranvías de Zaragoza la incorporación de dos nuevas unidades que garanticen una correcta prestación del servicio en determinadas horas punta en las que se ha detectado una saturación en el número de usuarios máximo permitido. La decisión ha sido comunicada por la concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, a los grupos municipales en el inicio de la Comisión Plenaria.

El acuerdo de Gobierno cuenta, tal y como lo ha explicado la edil, con el respaldo de un dictamen del Consejo Consultivo de Aragón, que en su día ya desestimó las alegaciones presentadas por la Sociedad de Economía Mixta en una anterior solicitud que, finalmente, no se llevó a efecto como consecuencia de la pandemia del COVID.

Gaudes ha recordado que en el año 2019 ya se constató, por parte de la Asistencia Técnica del Tranvía (ATE) y por los técnicos municipales del Servicio de Movilidad que, en determinadas franjas horarias, se había superado el tope máximo de usuarios autorizado de manera reiterada durante tres meses consecutivos.

En este sentido, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la concesión indica lo siguiente: “Se considerará que se ha llegado al grado de ocupación máxima en una franja horaria dada para un tipo de día determinado (laborable, sábado o domingo/festivo) cuando a lo largo de tres meses consecutivos se supere la ocupación máxima permitida en el 25% de los viajes mensuales asociados a sesenta minutos de la franja horaria de ese tipo de día”.

En aquella ocasión, y tras la solicitud presentada por los representantes municipales en la SEM para incorporar más unidades tranviarias para cubrir de manera correcta esta demanda, el Consejo de la sociedad presentó alegaciones referidas, fundamentalmente, a la interpretación del período de tiempo que habría que medir (mes natural, mes nominal) para establecer ese cálculo. Finalmente, el Consejo Consultivo de Aragón se pronunció dando la razón a las pretensiones municipales.

La pandemia del COVID abrió un paréntesis que afectó también, como es bien sabido, a los usos del transporte público e, indirectamente, a esta pretensión municipal.

En todo caso, y ante la necesidad de reforzar la flota de tranvías, el anterior Gobierno de Zaragoza, con Jorge Azcón como alcalde, consiguió la ayuda europea necesaria, a través de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para incorporar dos nuevas unidades, que de manera efectiva comenzaron a prestar servicio en 2024. De este modo, Zaragoza contaría desde entonces con un total de 20 tranvías.

Períodos de saturación

Más recientemente, la Asistencia Técnica a la Explotación del Tranvía de Zaragoza (ATE) ha vuelto a informar de que, según el procedimiento denominado “Cálculo del grado de ocupación de los tranvías”, acordado entre la ATE y la SEM, a lo largo de tres meses consecutivos se ha superado la ocupación máxima permitida en más del 25% de los viajes mensuales asociados a sesenta minutos en la franja horaria de 13.40 a 15.15, en días laborables de invierno. Esta circunstancia se ha verificado en dos informes, uno relativo al periodo de 9 de septiembre a 9 de diciembre de 2024, y otro al periodo de 1 de octubre de 2024 al 1 de enero de 2025.

Planteada de nuevo, en el seno de la SEM, la obligatoriedad de cumplir el Pliego de Prescripciones Técnicas establecido en la concesión, el consejo volvió a rechazar la petición, amparándose en las mismas alegaciones que ya habían sido rechazadas, en su día, por el Consejo Consultivo de Aragón.

Por este motivo, tal y como ha explicado Gaudes, “en el segundo expediente administrativo que hemos llevado a Gobierno se desestiman las alegaciones reiteradas de la SEM, que sigue sin aceptar los criterios del Consejo Consultivo de Aragón, y ordena a la Sociedad que, en la franja horaria afectada incorpore dos nuevas unidades, poniendo así a disposición de la explotación un total de 22 unidades tranviarias que permitan, en ese momento, incorporar unidades en doble composición suficientes para mantener la frecuencia de hora punta (5 minutos) y tener aún tranvías de reserva o en proceso de revisión o reparación. Y, con ello -ha recalcado- ofrecer el correcto servicio exigible en cumplimiento de los pliegos”.