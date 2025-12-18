Estas son las calles de Zaragoza más vigiladas por dejar basura fuera del contenedor: las multas llegan hasta los 750 euros

El servicio de limpieza del Ayuntamiento de Zaragoza, junto con la Policía Local, lleva meses intensificando la vigilancia en las calles de la ciudad para garantizar que la ciudadanía cumple la normativa municipal en materia de residuos. Una ardua tarea que tiene un objetivo claro: evitar el abandono de basura fuera de los contenedores y fomentar un uso correcto de los mismos.

Y, en esa búsqueda del civismo, desde el área de Medio Ambiente han detectado -a través de los datos aportados por la contrata FCC- que en distintos puntos de Zaragoza persiste una práctica recurrente: dejar bolsas de basura en la vía pública, incluso cuando los contenedores no están llenos. Una conducta que, además de generar suciedad y problemas de salubridad, puede acarrear sanciones económicas importantes (de hasta 750 euros, concretamente).

Así, se han identificado varios 'puntos negros' en la ciudad donde se repiten estos comportamientos y que, en la actualidad, están bajo más vigilancia que otras zonas. Ejemplo de ello es la zona del Casco Histórico y el Centro, donde se ha observado esta conducta en Jaime I con Plaza Sinués, Doctor Valcarreres, Jaime I con Ariño, Laguna de Rins con Gran Vía, Calle Sepulcro, Rodríguez de la Fuente 4, Calixto Ramírez 4, Espoz y Mina 7 (contenedores soterrados), Asalto Centro de Historias, Boggiero, Pignatelli 80 o Conde Aranda 88.

Eso sí, no es un acto que se dé únicamente en un barrio o zona, sino que parece una conducta que se da en muchas vías de la ciudad. En el Distrito Sur, destaca por este problema el contenedor situado en la calle Juan Sebastián Bach 35, el de Bach con Dvorak y el de Viridiana con Prima Angélica.

El Oliver no se queda atrás, donde parece ser que los vecinos de las calles de Miguel Artigas 30, Valdés Guzmán con Antonio Leyva y San Eloy con Leyva repiten los mismos actos incívicos. En Miralbueno sucede en Lagos de Coronas 4, Ibón de Astún 7 e Ibón de Catieras 10 y 22, y en Delicias (el barrio más grande de la ciudad) ocurre en Caspe 25, Andrés Vicente 2, Daroca 1, Berenguer de Bardají y Jaca 2.

Pero incluso en zonas como Casablanca (concretamente en Embarcadero con Calle Rosas y La vía 22) o en el distrito Universidad (en Moncasi, Maestro Marquina 7, Andrés Piquer 13, Santa Teresa de Jesús 24 y Tomás Bretón) también se observan problemas con la basura.

En Torrero se vigilan la calle Zafiro 1.-3, Fray J Garcés 45, la avenida de América 70 y Lasierra Purroy 25. En Santa Isabel, por su parte, se han detectado problemas en los contenedores de la avenida Santa Isabel 80-82, en Gaspar Torrente 68 y en la plaza Serrano Berges.

En San José la Policía Local se siguen de cerca los situados en Hermano Adolfo con Pintor Aguayo, Doce de Octubre 16, San Luis de Francia con Antonio Maura, descampado de Camino Miraflores y en Tomás Higuera con Miguel Servet. En el barrio de las Fuentes se vigila Joaquín Sanz Gadea, Comuneros de Castilla 3, Rodrigo Rebolledo 37, Monasterio de Siresa 30 y Fray Luis Urbano 50, mientras que en El Rabal se controlan las calles de San Juan de la Peña, Monte Perdido con Valle de Arán y Salvador Allende.

En la Almozara, por su parte, se han detectado problemas en Sierra Vícor con campo fútbol Ebro, calle Braulio Foz frente a Juan Bautista del Mazo, Río Cinca 3, Aljafería con Diputados y Banzo de Urrea. Y, en el Actur, se dan estos actos en García Márquez, García Abril, Gabriel Celaya, Legaz Lacambra, Margarita Xirgu 26 y Mujica Laínez.

La empresa de limpieza FCC y los inspectores tienen bajo seguimiento estos y otros puntos más de la ciudad, con el objetivo de reducir estos actos. Y no solo con sanciones económicas, sino que en algunas de estas zonas se cuenta con la presencia de educadores ambientales (que entran dentro de la contrata de limpieza).

Estos profesionales, además de averiguar el origen de estas actitudes, hablan con aquellos que las generan. La casuística, según han podido comprobar desde el Consistorio, es "muy variada". Tanto comercios, como bares y oficinas que se ubican en estas calles.

Sanciones

La normativa municipal establece, además, multas de hasta 750 euros, en función de la gravedad de la infracción, para quienes depositen residuos fuera de los contenedores o hagan un uso incorrecto de ellos. Y, es que, pese a que la intención principal del Consistorio es la de prevenir, informar y sensibilizar, en algunos casos (y en función de la gravedad de los hechos) es necesario actuar ante ciertas conductas que deterioran la imagen y la convivencia en la ciudad.

No solo porque desde el Ayuntamiento se invierten unos 65 millones al año en limpieza viaria, sino porque a la hora de convivir una parte fundamental -si no la más importante- depende del propio ciudadano.