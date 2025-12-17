Vox exige ablandar más aún la Zona de Bajas Emisiones y podría retrasar su 'sí' al presupuesto por La Romareda

Que Aragón vaya a las urnas el próximo 8 de febrero no debería afectar al Ayuntamiento de Zaragoza. O esa es la idea que, hasta ahora, ha defendido la alcaldesa Natalia Chueca.

Lo reafirmó la regidora el pasado lunes cuando expresó que, pese a que "últimamente las cosas están un poco revueltas" en la Comunidad, las negociaciones con Vox para sacar adelante las cuentas de 2026 en Zaragoza (ya en marcha desde hace unos meses) no deberían verse influidas por las elecciones.

Hasta ahora, por lo menos, las distancias que tenían entre ambos partidos a nivel autonómico no han truncado el buen entendimiento que han tenido Chueca y Julio Calvo (portavoz de Vox en el Consistorio). Prueba de ello ha sido que, desde que la alcaldesa cogió el relevo a Azcón en el Ayuntamiento, ha contado con el voto de Vox (necesario para conseguir la mayoría).

Una diferencia que ambos partidos municipales han justificado bajo el mantra de que los presupuestos de Zaragoza tratan cuestiones que "distan mucho de lo que se negocia a nivel autonómico". Es decir, que las cuentas del Consistorio son más bien "una gestión de ciudad" de las que depende "el bienestar de los ciudadanos".

Para el 2026, al menos hasta hace cosa de dos meses, la cosa iba como en los ejercicios anteriores. Cerradas las ordenanzas fiscales -con una subida del agua y las basuras conforme a la actualización del IPC (un 2,8%) y la bonificación en un 95% de la plusvalía para segundas viviendas, garajes y trasteros heredados- tocaba cuadrar en lo que se podría gastar y en lo que no.

"Asuntos por pulir"

En un primer momento -y así lo declaró a este diario la concejal de Vox, Eva Torres- las cosas estaban "muy verdes" porque aún quedaban partidas pendientes para este 2025. Eso sí, se planteaban por aquel entonces una negociación "sin líneas rojas".

Meses después y con la Navidad a la vuelta de la esquina (fecha límite que ha puesto la alcaldesa), los de Julio Calvo tienen todavía el voto bien guardado y atado bajo -ahora sí- algunas condiciones, pese a que muchos de los acuerdos para este año están más que cumplidos.

Según fuentes próximas al partido, son varios los asuntos que "quedan aún por pulir". Entre ellos, un tema de gran calado para la ciudad: "Que el Real Zaragoza pague lo que debe por La Nueva Romareda", señalan. Pero eso es algo que, aunque a Vox le gustaría que quedara claro antes de cerrar cualquier acuerdo, no se conocerá hasta, a más tardar, el 31 de diciembre.

Primer pendiente ya que, de prolongarse hasta el último día, no se daría dentro del plazo marcado por la primera edil. Eso sí, de por medio hay una fecha que será clave en todo este asunto: la del 23 de diciembre, cuando se celebra la Junta de Accionistas del club y en la que se podría solucionar toda duda sobre los pagos.

Otra de las cuestiones que Vox quiere pelear para el 2026 es la de las sanciones económicas en la Zona de Bajas Emisiones. Si bien desde el partido aseguran ser conscientes de que se trata de una norma de carácter Europeo "que se debe cumplir", valoran que -de darse algún tipo de multa para aquellos que no cumplan con la ley- debería imponerse únicamente "en los días de más contaminación".

Eso sí, a diferencia de lo ocurrido a nivel autonómico, en Zaragoza siguen en negociaciones. Aunque, como bien señaló Chueca, "todo puede cambiar".