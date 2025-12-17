El nuevo centro de salud de Zaragoza ya tiene ubicación: estará en uno de los barrios con mayor crecimiento

Nuevo paso adelante para el crecimiento del barrio zaragozano de Arcosur. Tras años de demandas por la zona más en expansión de la capital aragonesa, comienza a ver la luz tras conocerse la parcela que albergará el Centro de Salud del Distrito Sur.

Un anuncio que se ha realizado este martes en las inmediaciones de la zona con la máxima autoridad de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. Al acto estaba previsto que también acudiera el presidente de Aragón, Jorge Azcón, pero finalmente no ha estado presente, previsiblemente por la denuncia del PSOE ante la Junta Electoral. Quien sí ha acompañado a la primera edil ha sido el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero.

Más allá de rifirrafes políticos en pleno periodo electoral, la parcela donde se instalará el próximo centro de asistencia sanitaria está ubicada en la avenida de 21 de Junio de 2009. El terreno de 15.000 metros cuadrados ha sido cedido por el Ayuntamiento de Zaragoza al Gobierno de Aragón tras la solicitud de este último el pasado noviembre.

Según ha detallado la alcaldesa, tras la petición formal recibida, el siguiente paso es el cambio de uso de la parcela, ya que en estos momentos está calificada como uso educativo. Así, ha adelantado que será en la primera Comisión de Gerencia de Urbanismo en enero cuando se apruebe. Tras ello, habrá un mes de exposición pública y será en marzo cuando se conceda la cesión definitiva de la parcela ya con uso sanitario al Gobierno de Aragón.

Chueca ha remarcado la importancia de este nuevo paso para los vecinos que "llevan años viviendo y sintiéndose abandonados y carentes de servicios públicos". Así, ha destacado que la llegada de este centro de salud va en la línea del crecimiento del barrio en el que se van a llegar a albergar 22.000 viviendas.

Los propios vecinos han estado presentes en el acto, quienes han celebrado los avances: "Ya vemos la luz, aunque sea despacio, se va para adelante, que es lo importante. Son muchos años y aquí al menos se ha empezado a hacer cosas por nosotros", ha destacado Juan Antonio Martín, presidente de la asociación Arqueros de Arcosur.

Por el momento, poco se conoce del que va a ser el Centro de Datos Distrito Sur. Según ha confirmado el consejero de Sanidad, la redacción del proyecto "está todavía pendiente". Aun con todo, Bancalero ha matizado que la construcción de este tipo de servicios suele tener un plazo de tres años a través de cuatro fases "fundamentales" con la redacción del plan funcional, la licitación del proyecto, licitar las obras y su posterior ejecución y equipamiento.

Igualmente para la redacción del proyecto se dotará de 2 millones de euros, un adelanto que realizó el presidente Azcón en el Debate de Estado de la Comunidad cuando anunció la construcción de este centro como el de Cuarte de Huerva, Utebo y Zuera, solo el primero está ya más avanzado mientras que los últimos están a la espera del plan funcional.

Este nuevo centro de salud será clave para la descongestión del Centro de Salud de Valdespartera al que en estos momentos acuden los barrios de Valdespartera, Montecanal, Rosales del Canal y Arcosur.

Ante el gran crecimiento de la zona, tanto la alcaldesa de Zaragoza y el consejero de Sanidad han reiterado que se contempla la construcción de uno más en la zona más cercana al barrio de Rosales del Canal aunque aún está por ver su ubicación. Una decisión que ven como una "necesidad" ante las 70.000 familias que próximamente podría llegar a albergar el Distrito Sur.