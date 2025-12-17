Multan con más de 4.000 euros a un conocido bar de Zaragoza por sobrepasar el horario de cierre en 5 horas

Zaragoza es una ciudad muy viva. La capital de Aragón destaca por su amplia variedad de bares y restaurantes que animan el ambiente en las calles, tanto a los turistas como a los propios habitantes.

Los hay para todos los gustos. Desde los más elegantes, hasta los más exóticos y disruptivos. Y todos ellos son conocidos, aunque algunos por cosas menos buenas. Los hay que llaman la atención de los ciudadanos, y de las autoridades, por no cumplir con la normativa vigente, ya sea por sobrepasar el nivel de ruido o por no contar con la licencia de funcionamiento.

Ejemplo de ello ha sido el conocido bar Triángulo Tropical, en la calle Tarragona. El local, que destaca por sus precios asequibles (con un menú que no alcanza ni los 15 euros), ha recibido dos sanciones del consejo de gerencia de Urbanismo, celebrado este pasado lunes. Toques de atención que, si bien no implican su cierre, sí le supondrán un gran gasto pues la multa en total alcanza los 4.203 euros.

La primera sanción que se le ha impuesto tiene que ver con el horario. Concretamente con las horas de más que ha estado el establecimiento en más de una ocasión (pues se señala en el orden del día que son varios los expedientes acumulados).

El más grave, cuando se mantuvo con la persiana subida unas 5 horas más de lo permitido. Por ello, recibirá una multa de 3.602 euros.

El segundo motivo por el que será sancionado, según se señala en el orden del día, es porque se encontraron ciertas irregularidades en las medidas de prevención del local. No se señala el motivo concreto, aunque sí la multa (que alcanza los 601 euros).

Más infracciones

Y las infracciones no acaban aquí. También en el consejo de gerencia de Urbanismo, celebrado este pasado lunes, se inició un procedimiento sancionador al local (que podría finalizar con multa) porque el establecimiento no cuenta tampoco con seguro (una incidencia que se ha registrado en varios expedientes acumulados).

A quien sí se le ha impuesto este lunes una multa de 601 euros por este motivo ha sido a la conocida hamburguesería Lalo's Burguer, ubicada en la calle Privilegio de La Unión). Aunque en este caso, no se ha acumulado en varios expedientes.