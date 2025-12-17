La limpieza de Zaragoza a examen: tres analistas controlan las rutas diarias y si los contenedores están llenos

El Ayuntamiento de Zaragoza ha reforzado, con medios técnicos y humanos, su análisis y control del sistema informático de limpieza en la ciudad (llamado Mawis) que geolocaliza todos los recursos humanos y materiales de la contrata de FCC Medio Ambiente. Lo ha hecho mediante la contratación de un Control de Calidad -que está adjudicado a la Universidad de Zaragoza por dos años- y que ha sumado a tres analistas de datos al grupo de 17 inspectores que vigilan la ciudad.

Así, este equipo, se encarga de analizar los datos recopilados por la aplicación Mawis. Esto engloba, tanto a los trabajadores que limpian las calles de Zaragoza, ya sea a pie o en camiones, como todos los contenedores y basuras (que están geolocalizados con sensores).

De esta manera, los técnicos pueden conocer tanto aquellas basuras que están llenas como el recorrido de los empleados. Se controla, incluso, si algún contenedor ha sufrido daños, ya sea bien porque han sido quemados (ya que cuentan con un sistema de control de temperatura) como aquellos que, por el viento u otras circunstancias, se han volcado.

Lo ha explicado, este miércoles, la concejal de Medio Ambiente, Tatiana Gaudes, quien ha visitado la Oficina de Control de Calidad desde donde se motorizan todos estos datos de manera manual. "Estos datos, una vez simplificados y analizados, nos sirven desde el Consistorio para tomar decisiones a largo plazo", ha asegurado la edil, detallando que, de hecho, ya se han puesto en marcha con algunos datos que permitirán optimizar, por ejemplo, ciertas rutas del servicio en la ciudad.

De esta manera, ha asegurado que "se mejora la limpieza de la ciudad poniendo la tecnología a disposición de los ciudadanos para que las calles estén más limpias". Eso sí, ha recordado que la conservación de las calles depende también de "una gran responsabilidad de la ciudadanía".

Asimismo, ha explicado que, una vez identificadas las diferentes zonas, se han podido, por un lado, reajustar "las diferentes rutas que salen día a día para poder limpiarlas lo antes posible y para poder dar solución a esos desbordamientos de contenedores" y, por otro lado, "pasar la información a la Policía Local para poder llevar a cabo sanciones en estos puntos.

Así, estos datos han permitido al Ayuntamiento conocer cuáles son los 'puntos negros' de la ciudad. Ejemplo de ello ha sido, tal y como lo ha detallado la concejal, el barrio del Gancho donde se ha puesto en marcha la campaña 'Invertimos 65 millones para mantener nuestras calles limpias, no ensucies lo que limpiamos entre todos', en la que se combina la labor pedagógica, informativa y de vigilancia.

De hecho, en las primeras dos semanas de puesta en marcha de la campaña, la Policía Local ya ha interpuesto 436 denuncias en el barrio de El Gancho por comportamientos incívicos en el viario público.