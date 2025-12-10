Zaragoza consigue la salida de la empresa armamentística Instalaza del centro y generará 155 viviendas, 31 de ellas VPO

Zaragoza da un paso importante en su regeneración urbanística con un "acuerdo histórico" con la empresa armamentística Instalaza por el que saldrá del centro urbano de la ciudad tras más de 20 años a la espera de una solución. Además, gracias a esta acción, el Ayuntamiento podrá acometer un importante desarrollo residencial en esta zona, donde construirá 155 viviendas, 31 de las cuales serán de protección oficial.

Será el próximo lunes, en el Consejo de Gerencia de Urbanismo, cuando se someterá a información pública este convenio de planeamiento del Área E-7 (Instalaza) con el que el Consistorio zaragozano da un paso para cubrir un vacío urbano y responder a una reivindicación vecinal y ciudadana histórica, tal y como ha valorado el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano.

“El compromiso de la empresa es el traslado de las instalaciones fuera del casco urbano consolidado y mantener los puestos de trabajo a cambio de un planeamiento que permitirá elevar la edificación y densidad de los suelos para vivienda”, ha resumido este miércoles Serrano.

De esta forma, la actividad industrial de Instalaza se traslada desde el barrio de Tenerías a los terrenos del antiguo Polvorín de Cadrete, lo que requiere un cambio de calificación de suelo no urbanizable.

En cuanto a la ubicación actual de la empresa, Víctor Serrano ha explicado que se cambiará la calificación del suelo, pasando de zona E a zona G, como ha sucedido con otros entornos industriales rodeados de trama urbana residencial.

El área de intervención E-7 linda al noreste con el paseo de Echegaray y Caballero, al sureste con el conjunto Aloy Sala, al suroeste con una zona verde de superficie triangular al servicio del conjunto y con la calle Félix Rodríguez de la Fuente, y al oeste con la calle Monreal.

Han trascurrido más de dos décadas desde la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana que contemplaba la calificación de este ámbito como zona E, lo que suponía tolerar el uso industrial hasta su transformación a residencial por extinción o traslado de la actividad.

Sin embargo, desde entonces no se ha realizado actuación urbanística alguna. En 2010 hubo un intento de convenio urbanístico que no llegó a prosperar, que planteaba 170 viviendas frente a 90 iniciales, y que se repitió en parámetros similares en 2012 y 2013, sin que fructificara una solución. “Pero es un hecho indudable que esta cicatriz urbana debe solventarse y que carece de cualquier criterio mantener la actividad industrial en una zona consolidada de la ciudad y con fachada a una zona renovada como es toda la ribera del Ebro”, ha expresado Serrano.

Finalmente, tras meses de gestiones y conversaciones, la propuesta provisional, que deberá detallarse definitivamente, plantea que el área de intervención E-7 pase a ser una zona G de suelo urbano no consolidado y que se mejoren sus condiciones de aprovechamiento y densidad.

Por tanto, el actual número de viviendas permitidas, 90, pasará a ser de 155 viviendas, 31 de los cuales serán de protección pública y de cesión al Ayuntamiento. Estas se unen a las 2.000 que ya están en marcha en la ciudad y reflejan, según ha manifestado Serrano, el compromiso del Gobierno por dar solución a una inquietud tan importante como la vivienda.

La modificación se considera de menor entidad, ya que se trata de un área donde las zonas verdes y los espacios libres circundantes cumplen con exceso cualquier exigencia legal y de planeamiento. No obstante, las cesiones de suelo propuestas pasan del 50% actual, unos 5.342,5 m², al 57,48% del ámbito, es decir 6.140,90 m².

Sin embargo, la propuesta dotacional queda corta, en 2.321,60 m², y se propone compensarlo al Ayuntamiento con un local edificado de 900 m², repartido en dos plantas bajas de 450 m² cada una; la cesión al 20% de vivienda protegida; y una compensación económica por el suelo que falte que en un primer informe municipal se calcula en unos 987.000 euros.

En definitiva, el concejal de Urbanismo ha valorado que es un convenio “bueno” que permite seguir desatascando problemas urbanísticos presentes desde hace décadas: “Empieza a no quedarnos ninguno. Todos los vacíos que nos habíamos encontrado están hoy en proceso de desarrollo, o desarrollándose”.

Además, ha subrayado que esta actuación permitirá generar zonas verdes y que Aloy Sala deje de ser "un conjunto urbano cerrado frente a una instalación industrial" y pase a ser "un espacio abierto con un viario que conectará a los vecinos y dará acceso directo a la zona verde y al corredor del Ebro".

