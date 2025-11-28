Locura en las tiendas de Zaragoza por las ofertas del Black Friday: "La gente arrasa, ya hay muchos artículos agotados"

La avalancha de descuentos por el Black Friday se nota ya, y de qué manera, en las tiendas de Zaragoza. Tanto es así que muchos trabajadores del comercio aseguran que es una de las fechas en las que más se vende de todo el año.

"Hoy es casi imposible hablar con toda la gente que hay", aseguraba la responsable de la tienda de Primor en el paseo de la Independencia. Su expresión lo decía todo: apenas ha tenido algunos segundos para comentar "la cantidad de personas que había".

Apenas pasaban unos minutos de las 10.00 cuando muchas personas ya se dejaban ver por más tiendas. Aunque, como explica la encargada de la tienda Tezenis, también ubicada en Independencia, el verdadero incremento se nota a partir de las 11.30 y a última hora de la tarde. "Muchas personas dejan a sus hijos en el colegio y son horas que ya les vienen mejor", señala.

En el caso de esta tienda, hay artículos con descuentos que van desde el 20% hasta el 50%: "Un poco de todo menos la sección de Navidad", dice. Así, tal y como cuenta, pese a la carga de trabajo, también son días necesarios por el volumen de ventas. "El año pasado ya fue bien y espero que este también", cuenta.

El Black Friday, sin embargo, dejó de ser hace tiempo una cita de solo un día. Son ya muchos los establecimientos que comienzan con sus ofertas días antes y que los prolongan hasta el lunes, el llamado Ciber Monday. Es el caso de El Corte Inglés, con ocho días de rebajas que durarán hasta el domingo, lo que hace que no haya tanta "masificación de personas".

"Se ha notado más progresivo que otros años, ya no hay tanto desorden", cuenta una empleada de la sección de perfumería de Sagasta.

A lo que se suma una compañera, que asegura que "este rato va a ser el más tranquilo", refiriéndose a las primeras horas de la mañana del viernes. Aunque, asegura, "la gente arrasa", y ya hay muchos de los artículos en oferta que están agotados.

Pero las tiendas de ropa continúan siendo las que más público concentran. Una de ellas es Mango, que tiene descuentos desde el miércoles y los prolongará hasta el domingo, a diferencia de otras tiendas, lo que hace que aún sea mayor la demanda de clientes.

Así lo explica una dependienta, que asegura que ya se ha notado desde hace días el aumento de personas: "El viernes es el día que más se nota, pero en una gran parte de tiendas como es mi caso llevamos con el Black Friday desde el miércoles. Entonces ya llevamos una gran cantidad de clientes estos días a diferencia de otras tiendas", dice.

En cuanto al comportamiento de los clientes, asegura que "hay de todo". "Te encuentras a gente maravillosa y que intenta hacerte el trabajo lo más ameno posible, y luego hay otra mayor parte de gente que es bastante maleducada, se piensan que estas tiendas son de lujo".