Vox tacha las disputas entre PP y PSOE de "discusión de pareja" y les sugiere ir "a terapia"

Una nueva crisis ha salido a debate esta mañana en el pleno del Ayuntamiento. En esta ocasión es algo así como "peleas de pareja" entre el PP y el PSOE, aunque esta vez de Instituciones distintas: el Gobierno municipal y la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ).

Al menos así lo ve David Flores, concejal de Vox, durante su intervención. Aun así, su equipo ha apoyado la moción de los populares para exigir a la DPZ abone al consistorio los 4 millones que debe del convenio de los barrios rurales.

Lo reclama para poder llevar a cabo el nuevo convenio junto con las obras, infraestructuras y servicios pendientes. Lo ha expuesto así la concejal delegada de Barrios Rurales, Paloma Espinosa, quien le ha echado en cara al PSOE “no reclamar a la DPZ lo que debe al Ayuntamiento”.

Asimismo, ha defendido que desde el 2019 “se ha aprovechado hasta el último euro del remanente” y que, además, “hay un millón de euros para distintas actuaciones en los barrios rurales desde el área de Participación”.

Ha sido concisa Espinosa, asegurando que la intención es “continuar con un modelo de cooperación que durante décadas se ha dado entre el Ayuntamiento y la Diputación”.

"Falacias"

No lo ha visto así el concejal de Zaragoza en Común, Suso Domínguez, quién ha asegurado que la moción es “una falacia”. Ha detallado que el convenio tiene una cuantía de 16 millones de euros de los que el Ayuntamiento dedica unos 12 a equipamientos y únicamente 9 millones para nuevas inversiones.

De ellos, ha lamentado, “se han ejecutado 3 millones de euros” lo que viene a ser “un 30%”. Datos que le han servido como similitud a los de la Diputación Provincial. “No han sabido ejecutar el convenio y no podemos apoyar esta falacia”, ha sentenciado.

David Flores, concejal de Vox, ha calificado las disputas entre PP y PSOE como una “discusión de pareja” y les ha sugerido que “vayan a terapia”. Tras esto, ha expuesto otras actuaciones que han salido adelante en el presupuesto de 2025 “gracias a Vox”, como las mejoras de aparcamientos en San Gregorio o el nuevo alumbrado en Montañana.

Por su parte, la concejal socialista Ana Becerril ha defendido que la comisión de seguimiento sea la encargada de exponer el grado de ejecución de dicho convenio que, por cierto, “ya no está en vigor y hay que retomar”, ha señalado.

Espinosa ha cerrado el debate recordando que el convenio se hizo en los 90 a iniciativa del PP y ha dicho que Zaragoza genera “115 millones a la DPZ de los 212 millones que tiene de presupuesto”. Acusación que le ha servido para insistir que “se abonen los 4 millones de euros que adeuda”.