El pleno de Zaragoza afronta una jornada 'acalorada' por la crisis interna del PSOE y con PP y Vox afilando los cuchillos

El salón de plenos acogerá este jueves un intenso debate que acalorará a más de uno, pese al frío que recorre ya las calles de la capital aragonesa. Será, más que previsiblemente, una jornada difícil para los de Lola Ranera (PSOE), quienes tendrán que dar muchas explicaciones sobre los últimos juegos de sillas en su bancada y, más aún, por el último informe de la UCO, que vuelve a señalar al que es -a día de hoy- la mano derecha de la portavoz socialista.

Deberán esgrimir sus argumentos ante un PP y Vox que no parece que vayan a perder la oportunidad de exigir y terminar de revolver un agua que, ya desde hace tiempo, está más que revuelta en la bancada de la izquierda. Lo harán eso sí en un pleno ordinario, a diferencia de la última sesión extraordinaria en la que se debatió sobre la aparición de un tal 'Alfonso' de Zaragoza entre todo el papeleo que recoge la investigación del caso Koldo.

En aquel entonces, sin apellidos que revelaran ninguna identidad clara saltaron las alarmas contra el concejal Gómez Gámez, quien prefirió retirarse de su puesto como portavoz adjunto durante unos meses mientras desde su partido hacían las pesquisas pertinentes sobre el tema.

Resuelto el caso, sin que desde el PSOE se encontrara nada sospechoso del edil, se recuperó la calma en el partido. Por lo menos en este aspecto porque, mientras Gómez Gámez recuperaba su puesto a la izquierda de Ranera en los plenos -sustituido hasta entonces por el concejal Paco Galán-, las miradas socialistas miraban ahora hacia Horacio Royo y su bastión de El Rabal.

Y no solo perdió la presidencia en este distrito zaragozano el concejal, en favor del asesor Eduardo Cariñena, afín a Pilar Alegría, por 56 votos a 26, sino que en tan solo un mes de diferencia también su portavocía en la comisión de Urbanismo, una de las más importantes del Ayuntamiento.

Intercambios

Un juego de sillas que parece que, finalmente, pasará a manos de Ros Cihuelo, uno de los mayores apoyos de la ministra Pilar Alegría, mientras que la propia Lola Ranera se pondrá al frente de El Rabal. Pero estos intercambios serán algo que deberá pasar primero por el salón de plenos y ante lo que deberán votar todos los concejales del Ayuntamiento este jueves.

También volverá a señalarse a Gómez Gámez durante el pleno, con una moción presentada por el PP para pedir explicaciones a los de Ranera sobre las investigaciones que realizó en su día el PSOE, ahora que ha vuelto a nombrarse al edil en los informes de la UCO.

La portavoz socialista pedirá, por su parte, otras cosas durante el pleno. Como por ejemplo que se introduzca una oposición "real" en el consejo administrativo de La Nueva Romareda, poniendo en entredicho el papel de Eva Torres (Vox) en la sociedad dado el buen entendimiento entre su partido y los populares, que trabajan ya de manera conjunta para sacar los presupuestos de la ciudad antes de que acabe el año.

Más allá de esto, se llevarán al pleno otros asuntos. Como la moción que defenderán los de Elena Tomás, portavoz de Zaragoza en Común, para instar al Gobierno municipal a realizar un estudio sobre la socialización de la violencia machista.

Vox solicitará a los presentes que se pida al Gobierno de Aragón la autorización para abrir más farmacias para el barrio de Arcosur. El PP sacará a relucir la necesidad de que se renueve el convenio entre la Diputación Provincial de Zaragoza y el Ayuntamiento y que se abonen las cantidades "pendientes", mientras que el PSOE, entre otras cosas, exigirá que no se traslade la colonia felina de El Portillo al refugio CMPA hasta que se amplíe la instalación.