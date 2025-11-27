Un jurado de Estrella Michelin decidirá cuál es la mejor tapa de Zaragoza y provincia: estos son los finalistas
La final, que será abierta al público con invitación, se celebrará el 1 de diciembre en el complejo AURA, donde por la tarde tendrá lugar la gala final y entrega de premios.
Zaragoza no se entiende sin su gastronomía. El turista después de visitar el Pilar, pregunta por la zona de tapas; y no es para menos.
Bares y restaurantes de la capital aragonesa ofrecen una experiencia culinaria sabrosa, original y auténtica. Algo que se demuestra cada año durante el concurso de tapas de Zaragoza y provincia.
Este año se celebra la XXX Edición del Concurso Oficial de Tapas de Zaragoza y Provincia, el más antiguo de España, y ya se conocen los finalistas.
Ahora toca saber cuál será la tapa ganadora. El premio se entregará el próximo lunes 1 de diciembre, en un evento abierto al público en el espacio Aura.
Un jurado de estrellas Michelin seleccionará a las tres mejores tapas de Zaragoza y Provincia. Este jurado de categoría estará presidido por María José Meda, Chef del Batán de Tramacastilla (Teruel); integrado además por Eduardo Salanova, Chef del Restaurante Canfranc Express (Jaca); Carmelo Bosque, Chef del Restaurante Lillas Pastia (Huesca); Toño Rodríguez, Chef de la Era de los Nogales (Sardas); Marina Barberán, Chef del Restaurante La Prensa (Zaragoza); y Sofía Sanz, Jefa de Sala del Restaurante Gente Rara (Zaragoza).
El evento será abierto al público, se celebrará el próximo 1 de diciembre en el Espacio Aura a partir de las 10.30 horas, y se instalarán diferentes stands de patrocinadores y marcas colaboradoras.
Han sido once días de Concurso en los que han participado ciento cincuenta y tres establecimientos, de los cuales cincuenta y nueve llegaron a la semifinal que se ha celebrado lunes, martes y miércoles de esta semana en el Centro de Formación de la
Asociación Profesional de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia.
Los establecimientos finalistas que competirán por obtener el título de mejor tapa de Zaragoza y Provincia 2025, o de alguna de las diferentes menciones de premios, son los siguientes:
Finalistas Tapas:
- TABERNA LA MARTINGALA con “La martingala en velero” (ZARAGOZA)
- BASHO CAFÉ con “El Guirlachico” (ZARAGOZA)
- VÉRTICO con “Ssam de Panceta Ibérica” (ZARAGOZA)
- BONHOMIA GASTROBAR con “Secreto Aragonés” (ZARAGOZA)
- BIRABOLA con “El mañolito” (ZARAGOZA)
- GASTROBAR TONIK con “¿Y ahora qué hago con las galeras?” (ZARAGOZA)
- EL BOSQUE DE BRUBA con “Cachopo Teryhuerta” (ZARAGOZA)
- CERVECERÍA NAVARRO 3 con “Tradición y rebeldía” (ZARAGOZA)
- ENVERO GASTRO WINE con “Mil hojas de Ternasco” (ZARAGOZA)
- LA PETACA con “Gougère taurino con aire marino” (ZARAGOZA)
- POME con “Txuvaca” (ZARAGOZA)
- CASA NOGARA con “Bombón Otoñal” (ZARAGOZA)
- LA FLOR DE LIS con “La jota” (ZARAGOZA)
- FLASH ALAGÓN con “Frisel” (ALAGÓN)
- HOTEL GLOBALES CASTILLO DE AYUD con “Panni puri relleno de berenjena asada, tomate seco y tartar de trucha del río Piedra” (CALATAYUD)
- LA CAVA con “Taconasco” (ZARAGOZA)
- OISI DON GOURMET con “La detenida” (ZARAGOZA)
- EL AMBIGÚ con “Bocado Salvaje” (ZARAGOZA)
- MESÓN LOS CÁNTAROS con “Vieira Ibérica” (ZARAGOZA)
- LA GRILLERA con “Pepito de cristal” (ZARAGOZA)
Lista de banderillas finalistas:
- LA BARRICA DE NAO con “La Gilda es una caña” (ZARAGOZA)
- RESTAURANTE EL BURGOLÉS con “Gilda especial de la casa” (EL BURGO DE EBRO)
- CAFÉ CENTRAL con “Gilda Negra” (ZARAGOZA)
- ESIXTO con “Rosa” (ZARAGOZA)
- LA TÍPICA TASCA con “El típico matrimonio” (ZARAGOZA)