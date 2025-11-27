Un jurado de Estrella Michelin decidirá cuál es la mejor tapa de Zaragoza y provincia: estos son los finalistas

Zaragoza no se entiende sin su gastronomía. El turista después de visitar el Pilar, pregunta por la zona de tapas; y no es para menos.

Bares y restaurantes de la capital aragonesa ofrecen una experiencia culinaria sabrosa, original y auténtica. Algo que se demuestra cada año durante el concurso de tapas de Zaragoza y provincia.

Este año se celebra la XXX Edición del Concurso Oficial de Tapas de Zaragoza y Provincia, el más antiguo de España, y ya se conocen los finalistas.

Ahora toca saber cuál será la tapa ganadora. El premio se entregará el próximo lunes 1 de diciembre, en un evento abierto al público en el espacio Aura.

Un jurado de estrellas Michelin seleccionará a las tres mejores tapas de Zaragoza y Provincia. Este jurado de categoría estará presidido por María José Meda, Chef del Batán de Tramacastilla (Teruel); integrado además por Eduardo Salanova, Chef del Restaurante Canfranc Express (Jaca); Carmelo Bosque, Chef del Restaurante Lillas Pastia (Huesca); Toño Rodríguez, Chef de la Era de los Nogales (Sardas); Marina Barberán, Chef del Restaurante La Prensa (Zaragoza); y Sofía Sanz, Jefa de Sala del Restaurante Gente Rara (Zaragoza).

El evento será abierto al público, se celebrará el próximo 1 de diciembre en el Espacio Aura a partir de las 10.30 horas, y se instalarán diferentes stands de patrocinadores y marcas colaboradoras.

Han sido once días de Concurso en los que han participado ciento cincuenta y tres establecimientos, de los cuales cincuenta y nueve llegaron a la semifinal que se ha celebrado lunes, martes y miércoles de esta semana en el Centro de Formación de la

Asociación Profesional de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia.

Los establecimientos finalistas que competirán por obtener el título de mejor tapa de Zaragoza y Provincia 2025, o de alguna de las diferentes menciones de premios, son los siguientes:

Finalistas Tapas:

TABERNA LA MARTINGALA con “La martingala en velero” (ZARAGOZA)

BASHO CAFÉ con “El Guirlachico” (ZARAGOZA)

VÉRTICO con “Ssam de Panceta Ibérica” (ZARAGOZA)

BONHOMIA GASTROBAR con “Secreto Aragonés” (ZARAGOZA)

BIRABOLA con “El mañolito” (ZARAGOZA)

GASTROBAR TONIK con “¿Y ahora qué hago con las galeras?” (ZARAGOZA)

EL BOSQUE DE BRUBA con “Cachopo Teryhuerta” (ZARAGOZA)

CERVECERÍA NAVARRO 3 con “Tradición y rebeldía” (ZARAGOZA)

ENVERO GASTRO WINE con “Mil hojas de Ternasco” (ZARAGOZA)

LA PETACA con “Gougère taurino con aire marino” (ZARAGOZA)

POME con “Txuvaca” (ZARAGOZA)

CASA NOGARA con “Bombón Otoñal” (ZARAGOZA)

LA FLOR DE LIS con “La jota” (ZARAGOZA)

FLASH ALAGÓN con “Frisel” (ALAGÓN)

HOTEL GLOBALES CASTILLO DE AYUD con “Panni puri relleno de berenjena asada, tomate seco y tartar de trucha del río Piedra” (CALATAYUD)

LA CAVA con “Taconasco” (ZARAGOZA)

OISI DON GOURMET con “La detenida” (ZARAGOZA)

EL AMBIGÚ con “Bocado Salvaje” (ZARAGOZA)

MESÓN LOS CÁNTAROS con “Vieira Ibérica” (ZARAGOZA)

LA GRILLERA con “Pepito de cristal” (ZARAGOZA)

Lista de banderillas finalistas: