Zaragoza contará con un mercado navideño 'gourmet' en el parque Grande: así serán sus casetas

Con las luces ya casi colocadas y mientras el gigantesco Belén a tamaño real -el más grande de Europa- empieza a tomar forma, Zaragoza entra poco a poco en ese estado mágico navideño en el que el aire parece oler a canela, a castañas recién hechas y a ilusión. Un escenario en el que no puede faltar uno de los escenarios más entrañables de su Navidad, que el año pasado se estrenó con un gran éxito: el mercado que llenará de encanto el puente de los Cantautores, en pleno parque José Antonio Labordeta.

Y es que, no es un mercado navideño cualquiera. Se trata de un mercado 'gourmet' y, como su nombre indica, en sus más de 20 puestos los zaragozanos podrán encontrar diferentes productos gastronómicos propios de la tierra que le darán un toque especial a las cenas y comidas en estas fechas.

Como el año pasado, el Ayuntamiento dio los primeros pasos para que todo brille a tiempo, sacando a licitación el contrato de las casetas que acogerán el bullicio festivo durante semanas. Un proyecto que gestionará la empresa Zaragoza Eventos S.L por 18.143,95 euros (IVA incluido) y que incluye desde el traslado hasta el montaje, mantenimiento y retirada de las casetas.

El mercadillo Navideño en 2024. Zaragoza cultura Zaragoza

Serán entre 11 y 22 casetas, auténticas casitas de cuento, las que podrían poblar el puente. Su instalación deberá llevarse a cabo entre el 25 y el 28 de noviembre, para que este último día, antes de las 15.00, todo esté perfectamente listo. Y es que el calendario aprieta: apenas un día después, Zaragoza pulsará el botón que convertirá la ciudad en un mosaico de luces y colores que inaugurarán oficialmente la Navidad.

Las casetas permanecerán abiertas desde el 29 de noviembre de 2025 hasta el 5 de enero de 2026, ambos incluidos. Días cargados de villancicos, de compras de última hora, de familias paseando bajo las luces y de esa mezcla de nostalgia y alegría que solo ocurre en estas fechas. Tras Reyes, el 7 y 8 de enero, llegará el momento de recoger, desmontar y guardar la magia hasta el año siguiente.

Su ubicación se ha fijado en el estribo de la margen derecha del Puente de los Cantautores, un rincón perfecto para que cada puesto luzca como una postal navideña. Podría haber un pequeño replanteo del espacio una vez adjudicada la actividad, aunque siempre respetando los límites marcados y sin ocupar la zona central del puente, por cuestiones de carga.

Las casetas, todas idénticas, serán prefabricadas en madera ignífuga, con un tejado a dos aguas que podrá decorarse para crear ese ambiente cálido que tanto gusta en los mercadillos navideños. Medirán tres metros de ancho por tres de alto, lo justo para convertirse en pequeños rincones gastronómicos.

Como espacios comerciales, contarán con expositores y estantes, además de un cuadro eléctrico con al menos cuatro enchufes, esencial para iluminar productos y colocar guirnaldas.