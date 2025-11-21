Unos 30.000 vecinos de Utebo, Casetas y Garrapinillos se quedan sin agua: "Los operarios no van a dejar de trabajar"

Unos 30.000 vecinos de los municipios de Utebo, Casetas y Garrapinillos, cerca de Zaragoza capital, se han quedado sin agua este viernes. El motivo se debe a la rotura por la parte superior de la tubería que abastece a las tres localidades, provocada por las obras de adecuación que el Ministerio de Transportes está llevando a cabo en la N-232 en Utebo.

En concreto, según ha informado el Ayuntamiento de Zaragoza, la incidencia se ha producido en el área cercana al punto kilométrico 250.

Así pues, desde primera hora de la mañana, los equipos de Conservación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Zaragoza han acudido a la zona para descubrir el área de la tubería afectada, que es de hormigón de 750 milímetros de diámetro, y tratar de arreglar la misma.

Los operarios municipales están trabajando a pie de la infraestructura para solucionar el problema y para ello ha sido necesario cortar por completo el paso del agua, pese a que al principio todavía había suministro, aunque con menos presión.

Esta situación de corte de suministro afecta a los abonados en Utebo, Garrapinillos y Casetas. Si bien en Garrapinillos tienen algo de abastecimiento garantizado por un depósito situado en su término, pero que probablemente llegue a consumirse a lo largo de las próximas horas.

Desde el Consistorio zaragozano insisten en que los técnicos no van a dejar de trabajar en toda la jornada con el objetivo de cubrir y reparar los tres huecos en la parte superior de la tubería que han provocado las máquinas, para así poder restablecer el flujo y la presión.

La segunda fase de las obras de integración urbana de la N-232, entre los km 250 y 251,9, en Utebo, comenzaron el pasado 6 de octubre con un presupuesto de 7,8 millones de euros.

Con estos trabajos, el tramo de la carretera N-232 pasará a formar parte de la red urbana, convirtiendo una infraestructura concebida para el vehículo privado en una avenida donde convivirán distintos modos de transporte.