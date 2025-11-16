Los taxistas de Zaragoza que pasen a un vehículo 100% eléctrico tendrán una ayuda de 10.000 euros

La concejal de Medio Ambiente y Movilidad junto al presidente de la Asociación, Miguel Izaguirre. Ayuntamiento de Zaragoza Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza y la Asociación Provincial del Auto-Taxi han renovado su convenio anual destinado a la modernización de la flota. El objetivo es fomentar la transición del sector desde los vehículos de combustión hacia modelos eléctricos y otras alternativas sostenibles.

El acuerdo, con un presupuesto de 200.000 euros, ha sido firmado esta semana por la consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, y el presidente de la Asociación, Miguel Izaguirre.

Gaudes ha subrayado la buena relación que mantiene el Gobierno de Zaragoza con el sector del taxi, "al que continuamos apoyando mediante distintos convenios centrados, entre otros aspectos, en la sostenibilidad y la accesibilidad. Estas ayudas abarcan desde la adquisición de vehículos eléctricos y sostenibles, hasta el impulso del programa Taxi Accesible y la adaptación de vehículos para personas con movilidad reducida", ha señalado.

El convenio renovado está enfocado en financiar la incorporación de taxis eléctricos, híbridos y propulsados por gas, con el fin de reducir progresivamente el uso de vehículos diésel y promover una flota más sostenible. Según lo acordado, bajo la coordinación de la Asociación Provincial -que no recibe remuneración económica por esta labor- el Ayuntamiento de Zaragoza se compromete a: