Zaragoza brillará como Barcelona por Navidad: así serán las espectaculares luces del paseo de la Independencia

Dos jóvenes en el paseo de Gracia (Barcelona) posando junto al decorado que se recreará en Zaragoza. E.E Barcelona

Quedan 19 días para que el espíritu de la Navidad inunde Zaragoza. El 29 de diciembre se celebrará el encendido de las luces -que este año se hará desde la plaza España- con una nueva decoración como protagonista del acto.

Las luces de Independencia, tal y como ya se avanzó hace unas semanas, cambiarán su luz este año. Atrás quedarán las 'estrellas rotas' del arquitecto zaragozano Sergio Sebastián. Este bonito homenaje a las víctimas de la Covid-19 se sustituirá por una novedosa iluminación dorada que hará brillar a lo grande el paseo de la Independencia.

Por lo menos, lo hará al nivel de las grandes ciudades de España. O, al menos, esa es la intención, ya que, según ha podido confirmar este diario, la iluminación pretende recrear la espectacular decoración navideña del paseo de Gracia en Barcelona.

Así, se colocará a lo largo de la vía un 'techo luminoso' de luz LED dorada que medirá unos 500 metros. Este estará formado por 84 unidades de guirnaldas colgantes (cada 6 metros) y estrellas brillantes (cada 20 metros).

Desvíos y cortes al tráfico

La decoración se montará a partir de este martes, 11 de noviembre, y quedará todo colocado de cara al jueves, 13 de noviembre. Los trabajos se realizarán a lo largo de la semana de 0.30 a 5.00, periodo en el que este eje céntrico permanecerá cerrado al tráfico.

Además de los coches, se cortará el tramo a un total de cuatro líneas de bus. Así la 21, 22, 32 y 35 sufrirán desvíos provisionales mientras duren los trabajos. Tanto en sentido de entrada como de salida del centro, los buses circularán por paseo de la Constitución y paseo de La Mina mientras se montan las espectaculares luces.

Las luces del paseo de Gracia, en Barcelona. E.E

Esta iluminación tiene un coste de 226.800 euros (el presupuesto total de la iluminación navideña es de 1.197.486,18 euros). Se pretende, además, que el 'techo luminoso' sea la protagonista y el centro de todas las miradas durante el encendido (de ahí la nueva ubicación). Por ello, la regidora, acompañada por la alcaldesa infantil, pulsará el botón de la Navidad desde la plaza España mirando al paseo de la Independencia.

Durante el encendido navideño será también necesario cortar el tráfico rodado y el tranvía. Las líneas de bus que pasan por la zona modificarán su recorrido, a excepción de las que ya cuentan con un trayecto paralelo por las obras de San Miguel.