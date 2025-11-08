Zaragoza intensifica la vigilancia del transporte escolar con una campaña que arranca este lunes
La Policía Local inicia este lunes una campaña de control del transporte escolar.
La seguridad de los estudiantes de Zaragoza en la carretera, a examen. La Policía Local de Zaragoza participa este lunes, 10 de noviembre, en la campaña especial de control del transporte escolar que pone en marcha la Dirección General de Tráfico.
Los agentes del cuerpo de Policía Local intensificarán, hasta el viernes, 14 de noviembre, las inspecciones sobre los vehículos.
Para ello, podrán requerir documentación relativa a las autorizaciones necesarias para prestar servicio así como la del propio vehículo, especialmente la relacionada con las condiciones técnicas y los elementos de seguridad de los mismos.
Asimismo, la Policía Local analizará la situación del conductor, revisando su permiso de conducir y habilitación y los tiempos de conducción y descanso.