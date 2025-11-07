Multan con 6.000 euros a un conocido bar de fiesta en el centro de Zaragoza por exceso de 'perreo'

Zaragoza es una ciudad con mucha vida. La capital de Aragón es conocida por su gran oferta de ocio nocturno y la animada vida que se respira en sus calles, especialmente en zonas céntricas donde bares y discotecas son parte del pulso diario.

Sin embargo, esta vitalidad a veces entra en conflicto con la calidad de vida de los vecinos, especialmente cuando se sobrepasan los límites establecidos. Ejemplo de ello es La Casa del Perreo (Level), un bar de fiesta ubicado en la calle San Vicente Mártir.

No solo se encuentra en uno de los espacios más populares para salir de fiesta en Zaragoza, 'La Zona', sino que además es uno de los lugares más saturados de bares de la ciudad (bajo la denominación tipo E). Motivo por el cual, las autoridades son más sensibles si alguno de estos locales se salta las normas establecidas.

Según consta en el orden del día de la próxima gerencia de Urbanismo, que se celebrará este lunes 10 de noviembre, el local sobrepasó el 'perreo' en 2 '99 y 9 '45 decibelios. Así, por superar en expedientes acumulados el nivel máximo de ruidos permitidos, se le impondrá una multa de 6.000 euros.

Cierres en la Zona

Precisamente, en la última gerencia -celebrada el pasado mes de octubre- se decretó el cierre cautelar del bar de fiesta Tal y Cual. El motivo fue el mismo, el exceso de ruidos y molestias a los vecinos.

No obstante, en el orden del día del próximo lunes se levantará la medida cautelar a este establecimiento, que podrá volver a reabrir esa misma semana (tras 10 días cerrado).

No solo se decretó el cierre de este local, también en el mes de octubre la gerencia de Urbanismo clausuró la popular discoteca Babia. La sanción se decretó porque no tenía en regla la licencia de funcionamiento, según constaba en el orden del día. Esta, a diferencia del Tal y Cual, seguirá cerrada hasta nuevo aviso.

Otras sanciones

La Casa del Perreo no será el único local que recibirá malas noticias el próximo lunes. Al bar de fiesta Cacharro Viejo, ubicado en la avenida José Anselmo Clavé, podría imponérsele una sanción de 900 euros también por molestias y ruidos.

Según consta en el orden del día, el establecimiento sobrepasó en 0,93 decibelios el nivel máximo de ruidos permitidos por la normativa.

Hasta 4.000 euros podría pagar también el local Barnoon, en la calle Arquitecto. ¿El motivo? También por ruido y molestias causadas a los vecinos.

Tal y como se señala, el bar sobrepasó en 0,93 y 2,6 decibelios el nivel máximo permitido por la ley. Lo hizo en expedientes acumulados.