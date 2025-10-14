Traca final de las Fiestas del Pilar: Zaragoza se despide de sus días grandes con los fuegos artificiales

El Rosario de Cristal, el ‘Somos’ de José Antonio Labordeta interpretado por Tako y los fuegos artificiales han puesto el broche final a unas históricas Fiestas del Pilar 2025. Tras 10 días festivos, uno más de lo habitual, Zaragoza se despide de sus días grandes hasta el próximo año.

Este lunes 13 de octubre tenía programada una agenda intensa que empezaba con una Ofrenda de Frutos multitudinaria y única y concluía con unos fuegos artificiales mágicos de 19 minutos de duración (de 22.30 a 23.49).

Sin duda, el ruido y la luz de estos han sido la traca final perfecta que miles de zaragozanos no se han querido perder desde cualquier punto de la ciudad.

Así pues, se dejan atrás unas fiestas en las que se han batido diversos récords, principalmente en participación con una cifra provisional de más de 2,6 millones de personas acumuladas.

Por ejemplo, la Ofrenda de Frutos ha duplicado el público asistente que en 2024 aglutinó a 52.000 personas y este 2025 ha alcanzado las 114.875 personas.

Por su parte, la Ofrenda de Flores, el principal acto, ha registrado 120.000 oferentes y casi 18 horas de Ofrenda, la más larga de la historia. A lo largo del día, acudieron a la plaza otras 472.000 personas como público, lo que suma una participación de 592.000. Además, este 2025 ha sido la primera vez que ha terminado al día siguiente.