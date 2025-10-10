Así trabajan los Uber Taxi, los conductores "apartados del gremio": "Van en dirección contraria al resto"

La llegada de aplicaciones como Uber, Cabify o Bolt ha abierto una brecha que no se cierra con el gremio de los taxistas. Su aterrizaje revolucionó a un gremio asentado en la capital zaragozana para dar servicio de transporte. Además de denunciar una desleal competencia por parte de estas empresas, dentro del propio gremio se han creado escisiones.

Así, en los últimos años se han visto casos de taxistas que se han adherido a las aplicaciones. Según se puede ver, se les diferencia porque en el exterior de su vehículo pone 'Uber taxi'. El único resquicio que los diferencia de los taxis convencionales ya que mantienen su color blanco y el tan reconocido taxímetro.

Estos taxis funcionan igualmente con la licencia municipal pertinente. Sin embargo, se ofrecen sus servicios por la aplicación de Uber, aunque el cobro no se hace según lo que establece la aplicación con precio cerrado, sino con lo que marca el taxímetro.

La peculiaridad está también en que deben atender los servicios de la manera tradicional cuando los transeúntes alcen la mano. "Si no hicieran todo esto estarían cometiendo una ilegalidad", recalca Michel Izaguerri, presidente de la Asociación Provincial de Auto-Taxi de Zaragoza.

Hasta el momento, se tiene conocimiento de que son tres los que funcionan de esta manera, lo que causó un gran revuelo en el gremio y una respuesta contundente: "Los hemos apartado del gremio. Se les expulsó de la Cooperativa y de la Asociación y ahora van por libre", explica. Así, lo único que mantienen es la licencia municipal que les avala como taxistas.

De esta forma, al estar bajo la licencia municipal deben, a su vez, guardar los descansos correspondientes que por normativa se rigen.

La aparición de estos "desertores" choca con la lucha que se promueve desde el gremio ya que buscan limitar la llegada abusiva de estas empresas que conforman una competencia desleal: "Es el camino que han elegido pero estamos luchando en una dirección y ellos van a la contraria", reafirma Izaguerri.

"Si damos pie a que cualquiera con su coche particular se instale la aplicación y se ponga a trabajar se convierte esto en un cachondeo", critica.

Entre los que ha tenido conocimiento este diario, hace unos meses se produjo la expulsión de un particular taxista ya que antes de bajarse del barco fue abanderado en Zaragoza de la asociación Elite Taxi. Estos son conocidos por luchar contra los VTC y ahora conformaría parte de la plantilla de Uber, instalada en Zaragoza desde 2023.

Un cambio de bando que surge a raíz de las ofertas que hacen este tipo de compañías a los trabajadores. Por ejemplo, cuando Uber aterrizó en la capital de Aragón ofrecía bonificaciones de 150 euros con los primeros 25 viajes a los taxistas que se inscribieran en la plataforma, además de otros 150 euros si llegaban a los 40 viajes a la semana.

Por ello, aplauden la ordenanza que se llevó a cabo en conjunto con el Gobierno de Aragón que permite sancionar a aquellos VTC que no tienen licencia para circular por la capital aragonesa. A esta se llegó tras numerosas amenazas de huelga por parte del sector y que concluyó con la aplicación de estas multas.

Por el momento, en los últimos seis meses desde que entró en vigor el número de sanciones suman 917. Entre las interpuestas, proliferan los casos sin licencia municipal. Según trasladan desde el cuerpo de seguridad se ha aumentado las inspecciones a estos vehículos en un 30% tras entrar en vigor la orden el pasado marzo.

Ante estos datos, los taxistas se muestran satisfechos ya que "parece que comienza a surtir efecto": "Quiere decir que tenemos razón, que se está cometiendo una ilegalidad y hay que atajarla como sea", concluye tajante.