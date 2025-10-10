Huelga de tranvías en Zaragoza: estos son los servicios mínimos para los días grandes de las Fiestas del Pilar

Los trabajadores del tranvía de Zaragoza harán huelga a partir del día 12 de octubre. Así se dio a conocer este jueves, tras una reunión más de 6 horas en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) entre la empresa y los sindicatos, ninguna de las partes ha logrado llegar a un entendimiento.

Una decisión final que ha "decepcionado" al Ayuntamiento de Zaragoza. Lo ha trasladado la concejal de Movilidad, Tatiana Gaudes, este viernes, quien ha asegurado que las tres reivindicaciones principales de los trabajadores "habían sido aceptadas, pero en el último momento se decidió poner el foco en el 'cuando' pese a que habían conseguido el 'que'".

Los tres puntos son un horario de trabajo entre 7,30 y 8 horas diarias, un cómputo efectivo de los tiempos de desplazamiento a las salas de descanso y el reconocimiento de un plus de categoría para el personal de Atención al Cliente. Peticiones que este jueves se pusieron encima de la mesa en el en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), pero que los trabajadores no terminaron de aceptar.

El motivo, tal como lo trasladaron a este diario, es que su principal exigencia es que el nuevo horario se viera ya reflejado a partir de 2026. Algo ante lo que la empresa "no ha cedido" y por lo que han tomado la decisión de "continuar la huelga".

No obstante, según ha adelantado Gaudes, la empresa y los trabajadores están en contacto y ya hay prevista una próxima reunión entre ambas partes para volver a negociar. La cita, aunque la fecha todavía no es oficial, será ya después de las Fiestas del Pilar.

Servicios mínimos

Tras lamentar que no se haya llegado a un entendimiento mutuo entre sindicatos y empresa, la edil ha informado de los servicios mínimos que habrá durante los días grandes de la huelga.

Estos serán del 80% el día 12, mientras que el 13 de 5.00 a 7.00 de la madrugada será del 100% y de 22.00 a 00.00 del 80%. En días laborables, podrían ser del 60%.

Asimismo, Gaudes ha señalado que desde el Consistorio se planifico un dispositivo de movilidad para atender los puntos de gran afluencia como Espacio Zity. Así, al igual que el resto de días, habrá a disposición de los ciudadanos lanzaderas que partirán desde Constitución y Puerta del Carmen hacia el recinto. También, para todos los días de Fiestas, se ha establecido un refuerzo en la flota de taxis.

La huelga se desarrollará entre los días 12 y 19 de octubre de 2025, en los siguientes tramos horarios: