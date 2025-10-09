Noche histórica en Zaragoza con el concierto de Duki en Valdespartera y Dj Nano en la plaza del Pilar

El fenómeno argentino Duki ha debutado en Zaragoza con un espectáculo arrollador que ha congregado a más de 16.000 personas en el Recinto Ferial de Valdespartera, dentro de la programación del Espacio Zity en las Fiestas del Pilar.

El esperado concierto del artista argentino se ha convertido en una auténtica celebración de la música urbana. El artista repasó los grandes éxitos de su carrera y desplegó un show de primer nivel, con una producción visual y sonora a la altura de las grandes citas internacionales. La energía del público zaragozano, entregado de principio a fin, ha marcado una noche histórica que reafirma el impacto global de Duki.

El Zity, que en cada edición refuerza su apuesta por artistas de proyección internacional, continúa de esta manera su programación musical con uno de los conciertos más multitudinarios de las Fiestas del Pilar 2025.

DJ Nano en la plaza del Pilar

En paralelo al concierto de Duki, DJ Nano celebraba ‘30 años de música’ ante la Plaza del Pilar. Un recorrido por toda su trayectoria: desde la mítica sesión ‘Oro Viejo’ hasta sus remixes con invitados especiales como Pignoise, Deivhook o Siloé, que ayer actuaron en Zity en una noche que ya queda para el recuerdo.

El artista madrileño, considerado uno de los DJs más influyentes de la escena electrónica española, lo ha dado todo en este espectáculo inédito, haciendo historia en uno de los escenarios más emblemáticos del país durante las Fiestas del Pilar.

Con este concierto, el Zity ampliaba su propuesta más allá de las diez noches de conciertos en el Recinto Ferial de Valdespartera.

Este jueves 9 de octubre, el protagonista en el recinto de Espacio Zity es Morad, mientras que en la plaza del Pilar es el turno del concierto de Cadena 100, con Marlon.