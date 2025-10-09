Fernando Adrián se queda a un apéndice de descerrajar la primera puerta grande de la Feria del Pilar 2025

El diestro Fernando Adrián, en su faena al segundo de la tarde en la corrida de la Feria del Pilar Javier Cebollada EFE

Paseó Fernando Adrián la primera oreja de la tarde con un sobrero de La Palmosilla, con el que se gustó tanto con el capote como con la muleta. El madrileño, pese a no tenerlo todo de cara, logró lucirse especialmente al pitón derecho en varias series templadas. Más exigente resultó el toro por el izquierdo, aunque el torero demostró su rodaje y consiguió arrancarle un ramillete de naturales de mérito.

El segundo de la tarde tuvo mejor embestida y Borja Jiménez supo aprovecharlo desde el saludo por chicuelinas hasta la muleta, donde ligó tandas con temple y gusto por ambos pitones. La estocada, poco efectiva, y el uso del descabello le privaron de un trofeo que los tendidos pidieron con fuerza.

Fernando Sánchez se desmonteró en el tercero tras dejar dos pares de mérito, aguantando en la cara del toro. Tomás Rufo, ante un ejemplar con escaso recorrido, puso voluntad y oficio en una faena corta pero esforzada, que fue premiada con una ovación.

De nuevo destacó Fernando Adrián con su segundo, otro de La Palmosilla que acusó flojedad tras el primer puyazo. El madrileño aprovechó el pitón derecho para construir una faena de conexión con el público, coronada con ajustadas bernardinas y una estocada que le valió la segunda oreja.

Borja Jiménez firmó una de las faenas más artísticas de la tarde ante el toro de mejor condición. A pies juntos y con bernardinas inició su labor, que alcanzó cotas de clasicismo y emoción en los naturales, arrancando la ovación unánime de la plaza. Pese a la fuerte petición, la presidencia no concedió el trofeo.

Cerró plaza Tomás Rufo, que fue volteado sin consecuencias en el recibo. El toro se vino abajo tras el tercio de varas, aunque Fernando Sánchez volvió a destacar con un par de banderillas. Rufo, con orgullo, se fue a los medios y apretó por naturales en una faena de entrega que hizo rugir a La Misericordia.

Ficha del festejo

Miércoles 8 de octubre. Corrida de toros. Quinta de la Feria del Pilar 2025.

Toros de La Palmosilla (el primero, devuelto; sobrero nº 53).

Fernando Adrián: oreja y oreja tras aviso.

Borja Jiménez: ovación y vuelta al ruedo tras petición.

Tomás Rufo: ovación y ovación tras aviso con petición de oreja.