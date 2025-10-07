Zaragoza en Común critica que la subida del agua y las basuras para 2026 serán superiores al 2,8% acordado

Las tasas del agua y basuras para 2026 han vuelto a levantar polémica en el Ayuntamiento. En este caso, las críticas han llegado desde el grupo municipal de Zaragoza en Común, cuya portavoz Elena Tomás ha denunciado que el Gobierno de Natalia Chueca ha presentado unas Ordenanzas Fiscales que no cumplen con lo prometido.

A principios del mes de septiembre, el Consistorio aprobó que la subida de estos impuestos fuera acorde con el IPC, un 2,8%, lo que suponía para el bolsillo de los vecinos hasta 8,4 euros más al año. No obstante, según lo ha denunciado ZeC, varias tasas y tributos aumentarán muy por encima de ese porcentaje.

"Una vez más, el gobierno de Chueca miente y hace pagar más a quien menos tiene", ha señalado la portavoz de la formación, Elena Tomás.Tal y como lo ha explicado este martes, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (OF 10) incrementa los módulos básicos en un 13,17%, lo que supone 10,37 puntos más de lo anunciado.

Lo mismo ocurre con la tasa por prestación de Servicios Urbanísticos (OF 13), que también sube un 13,17% en varios grupos. En cuanto a los residuos, la tasa de recogida (OF 17.1) aumenta en algunos casos -como viviendas, locales o mercados- hasta el 3,8%, y la de tratamiento (OF 17.2) lo hace hasta el 3,81%, un punto más de lo previsto.



Respecto al suministro de agua (OF 24 y 25), Zaragoza en Común señala que el tramo fijo, que supone un tercio del recibo, aumenta un 3,52%, y las altas y bajas del servicio lo hacen un 4,7%, en ambos casos por encima del 2,8% anunciado.

Además, Zaragoza en Común ha expresado su preocupación por la modificación técnica de la Ordenanza Fiscal 25, que podría afectar a vecinos de barrios rurales. Según explican, el nuevo redactado permitiría cobrar tasas a viviendas con cochera aunque no la usen ni dispongan de badén o rebaje en la acera.

Propuestas de ZeC

Ante esto, el grupo ha anunciado que enmendará las tasas para frenar la subida y que ninguna se incremente por encima del 2,8%, y presentará votos particulares a diversas modificaciones.



En el caso de la tasa por prestación de servicios urbanísticos (OF 13), la formación plantea mantener el criterio de renta en la aplicación de las licencias derivadas de la Inspección Técnica de Edificios (ITE), para que "no pague lo mismo una vivienda unifamiliar de Montecanal que una parcela de Valdefierro", ha destacado la edil.



Respecto al ICIO (OF 10), Zaragoza en Común recuerda que el año pasado el Ayuntamiento perdió 3,2 millones de euros en bonificaciones concedidas a grandes empresas como Costco, Romareda o Quirón. Aunque el actual Gobierno limita ahora la bonificación a 500.000 euros por empresa, la formación lo considera "excesivo" y propone reducirlo a 10.000 euros, recordando que bajo su mandato no existían estas bonificaciones y "ninguna empresa dejó de venir por ello".



Por último, en la Ordenanza Fiscal 2, Zaragoza en Común propone acotar al 50% la bonificación del IBI a bares y restaurantes, y lamenta que PP y Vox impidan gravar las viviendas vacías de grandes tenedores, una medida que permitiría "hacer que quienes más tienen contribuyan más".



Respuesta municipal

Respecto a las tasas medioambientales (recogida y tratamiento de residuos, y ciclo integral del agua), según el Gobierno municipal, el proyecto de Ordenanzas Fiscales plantea una actualización ponderada de los ingresos de acuerdo al IPC (2,8%).

La actualización del 2,8% es un valor medio, para un "hogar medio" de tres personas, si bien este porcentaje puede variar en función de otros parámetros como la renta, el conusmo o el número de personas que habitan una vivienda. En este sentido han recordado que las familias vulnerables con bajos ingresos cuentan con importantes bonificaciones.

La consejera de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Solans, ha reprochado que "ZEC desconozca que la tasa de agua tiene un tipo fijo y uno variable, por lo que nunca podemos hablar de una actualización lineal, sino de carácter progresivo".

"Es muy lamentable que ZEC pretenda silenciar que muchas familias van a ver actualizadas sus tasas en porcentajes inferiores al 2,8% del IPC, especialmente aquellas con pocos recursos o quienes tengan consumos más bajos. Hablamos siempre, por tanto, de una media ponderada, siguiendo los métodos de cálculo utilizados desde hace décadas en la gestión de las tasas municipales y que, por lo visto, ZEC ignora", ha añadido.

En un hogar medio, la actualización del 2,8% equivale a 5,61 euros anuales en el caso de las tasas de abastecimiento y saneamiento de agua y de 2,80 euros anuales por la tasa de recogida y tratamiento de residuos. Es decir, un total de 8,41 euros al año entre ambas tasas.

“El ejemplo que ha puesto ZEC, con una actualización del 3,2%, equivaldría a 1 euro más por año en un hogar medio de tres personas”, ha expuesto la consejera.

Además, el Gobierno municipal mantiene su compromiso con el retorno de la inversión de estas tasas medioambientales para seguir mejorando los servicios municipales de agua y de recogida y tratamiento de residuos. En los últimos dos años, el Ayuntamiento de Zaragoza señala que se han ejecutado inversiones por valor de 29 millones de euros para mejorar la red de abastecimiento de agua potable y de 7 millones en la optimización de la gestión integral de los residuos.