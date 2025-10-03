El PSOE exige a Chueca sentarse de "forma inmediata" a negociar para evitar la huelga del tranvía durante el Pilar

Los trabajadores del tranvía de Zaragoza podrían comenzar una huelga el Día del Pilar. Situación ante la que se ha pronunciado el concejal socialista Chema Giral para exigir a la alcaldesa, Natalia Chueca, que se siente de "forma inmediata" a solucionar los problemas laborales de los conductores y así evitar una huelga y "unas caóticas Fiestas"

"Ya no va a haber artistas locales, no van a poder actuar ni cantar en las calles, no va a haber puntos donde las víctimas de la violencia machista puedan acudir y no tendremos tranvía, que es el medio de transporte público más utilizado en estas fiestas para poder acudir, por ejemplo, al Espacio Zity, donde diariamente se desplazan unas 30.000 personas", ha denunciado el edil socialista.

Junto a todo esto ha mostrado su preocupación por el anuncio de una huelga que demuestra la "incapacidad política" de la señora Chueca en materia de movilidad y para resolver los problemas de los trabajadores. "El transporte público es uno de los servicios de Zaragoza más importantes, o el más importante, dado que afecta al mayor número de vecinos y vecinas en nuestra ciudad de manera cotidiana, bien por desplazamientos laborales, bien por desplazamientos por motivos educativos o de ocio", ha señalado.

El transporte "mejor valorado"

"Pero en el caso del tranvía, todavía es más grave, dado que este transporte público es el medio de transporte mejor valorado por todos, por su buen funcionamiento y por el servicio que presta", ha manifestado.

Para Giral, el problema originado con los trabajadores del tranvía viene ya del año pasado al reivindicar una disminución de su horario de trabajo. Ha concretado que, en la actualidad, los conductores de los tranvías trabajan entre 8 y 9 horas continuadas de conducción con solo 20 minutos de descanso y, en ocasiones, durante 7 días seguidos.

"Esta circunstancia puede afectar a la seguridad vial y al estrés que produce tener que conducir un tranvía durante ocho horas seguidas. ¿Se imaginan más de ocho horas al frente de un tranvía?", ha preguntado el concejal socialista.

Cuando se dieron las 'amenazas' de una posible huelga de buses, según Giral, Chueca afirmó que era un conflicto entre empresa y trabajadores y que "en ese ámbito se debería resolver". "Ahora, en esta situación de huelga del tranvía, hay que recordar que el Ayuntamiento forma parte de la empresa del tranvía. Tiene un 20% del accionariado de la misma. Es decir, está presente en esas negociaciones", ha manifestado.

Respuesta del Gobierno

La consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha respondido al socialista declarando que "una vez más, el PSOE recurre a su guion habitual, cada vez que hay una amenaza de paros en la ciudad, para salir a jalear el caos y favorecer en todo lo posible que esos paros se lleguen a producir".

"Esa capacidad para disfrutar con lo negativo es la que caracteriza al principal grupo de la oposición, del que ni tuve ni se espera ningún tipo de comentario positivo cuando se llegó a un acuerdo en Avanza", ha declarado. Asimismo, ha señalado que los trabajadores y la SEM de Los Tranvías están negociando y que, "como siempre", el trabajo del Gobierno municipal es "favorecer que se llegue a un acuerdo y que no haya finalmente esa huelga".

En este sentido, ha asegurado que las fiestas del Pilar "no van a ser un caos". "Muchas personas van a trabajar muchísimo estos días para sacar adelante las fiestas y que todos, incluido el señor Giral, las pueda disfrutar al máximo", ha concluido la edil.