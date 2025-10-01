Dos de las tres empresas que optaban a iluminar la Torre del Agua de Zaragoza quedan excluidas del concurso

Dar una segunda vida a la Torre del Agua es uno de los grandes objetivos estratégicos del Gobierno de Aragón para esta legislatura. El gabinete de Jorge Azcón quiere convertir a este icono de la Expo de Zaragoza en un referente de la ciudad, con una nueva iluminación “espectacular” diseñada por los creadores de la Sphere de Las Vegas.

Ello permitirá tener una fachada led "dinámica y con control inteligente" única en España. En ella se podrán emitir "producciones audiovisuales" y no se descartan anuncios, multiplicando las oportunidades, la eficiencia y la generación de ingresos que permitía el sistema actual, de hace 17 años.

El objetivo es que sea una realidad a finales de 2026 y, para ello, el Gobierno aragonés ha iniciado el concurso público para elegir a la empresa que renovará el rostro exterior de la Torre del Agua. Inicialmente se presentaron tres empresas, pero ya solo queda una: la UTE entre la aragonesa Aneum Led y Fibratel, que, si todo avanza correctamente, es la favorita para llevar a cabo la transformación.

Una de las que manifestó su intención de presentarse fue Telefónica, de la mano de otras cuatro empresas. Sin embargo, la Mesa de Contratación le pidió una serie de aclaraciones sobre algunos asuntos, que presentó seis minutos fuera del plazo del que disponía, por lo que quedó excluida del procedimiento. La compañía alegó que la plataforma no respondió durante la última hora y media de plazo, pero los otros participantes sí pudieron subir sus documentos, por lo que no se atendió como posible fallo técnico.

La tercera empresa que optó al concurso fue Bienvenido Gil S. L., junto a Saco Technologies, pero un posible conflicto de intereses llevó a la Mesa a desechar su candidatura. El problema es que Saco Technologies tiene como representante legal a Miguel Fontgivell, director de Oboria Digital, que fue la que diseñó la iluminación. Ambas empresas, de hecho, tienen la sede en la misma oficina.

“Expo se encontraría en la situación de que el director del proyecto y el director de la obra, esto es el Sr. Fontgivell en representación de Oboria Digital, esté dirigiendo el contrato de la instalación de la fachada digital en la que él mismo interviene como director general de Saco Technologies S.L. prestando servicios de consultoría en la ejecución”, apunta el acta de la reunión de la mesa de contratación.

Así, la UTE Aneum Led – Fibratel queda como la única empresa que ha resultado admitida al proceso de contratación, y será la elegida si cumple con todos los requisitos en la oferta técnica y económica.

Expo Zaragoza Empresarial sacó a licitación el contrato por 5,2 millones de euros, junto a otro de casi 6 millones para reparar los elementos arquitectónicos existentes, construir dos salas de exposiciones en la planta baja, crear espacios para conferencias, acristalar el mirador en la planta 25 y habilitar un restaurante de la 23.