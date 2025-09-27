Sara Fernández, concejal de Cultura: "Es inevitable que algo no guste en las Fiestas, pero el modelo funciona"

Faltan pocos días para el inicio de las Fiestas del Pilar en Zaragoza. En una entrevista con EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, la concejala de Cultura, Sara Fernández, adelanta cómo se vivirá esta edición marcada por un día más de celebración, conciertos para todos los gustos y la expansión de actividades por toda la ciudad.

Fernández destaca la importancia de la paciencia y el civismo ante la masificación inevitable de algunos espacios. Asimismo, responde a algunos de los conflictos que marcaron los festejos el año pasado y repasa otros asuntos relacionados con los días grandes.

Queda una semana para las Fiestas del Pilar. ¿Cuáles son las expectativas este año?

Las preparamos con muchísima ilusión todos los años. Este año tenemos un día más de fiestas porque el calendario así lo ha querido y además comenzamos con un gran concierto el viernes 3 de octubre. Creemos que habrá muchísima participación, siempre esperando que el tiempo acompañe.

Recordemos que el año pasado llovió durante la Ofrenda, lo que deslució un poco el acto, pero aun así miles de zaragozanos salieron a la calle. Esperamos que todo vaya bien y que la gente disfrute, que para eso las hacemos.

Hablando de conciertos, ¿ya se ha anunciado todo el programa o habrá alguna sorpresa?

El programa ya está publicado, con todos los conciertos anunciados. Cada vez hay más actividad musical en las fiestas. El centro neurálgico sigue siendo la Plaza del Pilar con los grandes conciertos y el Espacio Zity en Valdespartera.

Además, se han consolidado otros dos espacios gestionados por el Ayuntamiento: la Estación del Norte y el Jardín de Invierno. Todo el mundo podrá encontrar un concierto que le guste, con estilos para mayores, jóvenes y diversas disciplinas artísticas.

Usted y su equipo han comentado varias veces que desde el Consistorio trabajáis por hacer unas fiestas más descentralizadas. De cara a los próximos años, ¿habrá más escenarios por la ciudad?

La descentralización implica que en los 15 distritos urbanos y los 14 barrios rurales haya alguna actividad, ya sea familiar, infantil o juvenil, según el público. No podemos crear grandes escenarios en todos los barrios, pero la estrategia funciona muy bien. Los actos más tradicionales, como las Ofrendas y el pregón, permanecen en la Plaza del Pilar, pero el resto de actividades va rotando y la respuesta de la ciudadanía es muy positiva.

Multipregón

Hablando del pregón, este año se ha planteado un “multipregón” con pantallas para que más gente pueda seguirlo. ¿Cómo se gestionará la seguridad? ¿Teme que la plaza del Pilar se quede algo vacía?

La seguridad es una prioridad. Para el pregón de este año, además de liberar espacio físico eliminando algunos elementos técnicos como el Cubo y torres de sonido, se retransmitirá en pantallas en el Espacio Zity o en las Food Trucks de Echegaray.

Hay un plan de gestión de grandes aglomeraciones, de modo que si la plaza alcanza su capacidad, la gente será desviada a otros espacios de forma organizada.

Son seis los protagonistas de este año para iniciar las fiestas, estamos viendo cómo últimamente los pregones son como corales, ¿Es una dinámica que se va a quedar?

No fue algo buscado. El año pasado fueron Juanjo y Naiara porque ambos eran muy representativos de lo que ocurrió y de cómo llevaron Zaragoza y nuestro arte a esos altos niveles de reconocimiento. O las chicas del Casademont femenino, que forman un equipo... este año ocurre algo similar. Aunque más personas salen al balcón, solo hablan tres, ya que de lo contrario el pregón se alargaría demasiado, es una cuestión de planificación y escaleta.

¿Habrá alguna sorpresa?

Por ahora no podemos adelantar nada. Los pregoneros tienen libertad para preparar su intervención y, por supuesto, no faltarán las tradicionales canciones de siempre.

Se habla de la gran preparación que requieren las fiestas. ¿Cómo se organiza todo?

Detrás de más de mil actos hay un enorme trabajo del Ayuntamiento, principalmente desde Cultura, pero también de Policía, Bomberos, Infraestructuras, Transportes, Limpieza, Juventud, Igualdad y Mayores. Además, participan entidades y empresas privadas, teatros, espacios culturales, hostelería, peñas y colectivos deportivos. Todo se planifica con meses de antelación.

Y, entre tantas actividades y actos, ¿Qué novedades podrán encontrar los zaragozanos este año?

Este año tenemos al León Garganchón, un nuevo Tragachicos. También vamos a tener, el día de la ofrenda de flores, una alfombra de flores preciosa que nos regala la prestigiosa Asociación de Alfombristas do Corpus Christi de Ponteareas (Pontevedra).

Además vamos a ampliar la ofrenda de frutos, todo el mundo que quiera va a poder participar. En general hay una serie de cambios que van mejorando las fiestas y innovándolas.

¿Cómo responde a las críticas que se han dado de las últimas Fiestas?

Suelen provenir principalmente de los partidos de la oposición. Lo entiendo, pero los datos muestran que el modelo funciona. La participación es masiva: el año pasado más de 2.600.000 personas asistieron a los actos programados, y esas cifras se basan en mediciones reales de los aforos, por lo que reflejan la respuesta genuina del público.

Es inevitable que haya algo que no guste a alguien en particular, y también es cierto que conciliar la fiesta de algunos con el descanso, el trabajo o el sueño de otros es complicado. Son diez días de celebración este año, durante los cuales pedimos paciencia a los ciudadanos. Sabemos que habrá que esperar en tranvías o autobuses y que algunos espacios estarán masificados, pero esto ocurre en todas las fiestas y no es algo exclusivo de Zaragoza.

Polémicas

El año pasado las Fiestas tuvieron muy buena nota por parte de los ciudadanos. Aunque hubo algunas polémicas durante los festejos, como lo que ocurrió con los artistas callejeros... ¿Cómo se gestionará este año?

El año pasado surgieron dos polémicas en relación con los artistas callejeros durante las Fiestas del Pilar. La primera se debió a la escasa ambientación en el Paseo Independencia. Aunque había grupos autorizados para tocar, contar con autorización no garantiza que actúen, por lo que en muchos momentos no hubo la animación prevista.

Para solucionarlo, este año todos los artistas callejeros que tienen autorización anual para tocar pueden actuar durante las fiestas. Además, en los huecos donde no hay artistas autorizados, se ha creado una programación llamada 'Off de Calle', con diez grupos (cinco aragoneses y cinco nacionales) de música y teatro itinerante, asegurando así la ambientación del Paseo Independencia.

La segunda polémica afectó a las estatuas vivientes, que el año pasado quedaron fuera de las autorizaciones. Para corregirlo, se lanzó un concurso ofreciendo gratuitamente el emplazamiento y un premio de mil euros para el primer puesto y 500 para el segundo, con votación popular mediante códigos QR. Sin embargo, solo se ha presentado una persona, que ya contaba con autorización en la calle Alfonso.

¿Cuál cree que ha sido el motivo?

El año pasado se produjo una utilización política de este tema, porque al intentar solucionarlo se comprobó que, en realidad, no había tantas personas afectadas por la falta de autorización. Lamentablemente, ciertos asuntos se emplean con fines políticos, y en este caso ocurrió durante las Fiestas del Pilar.

Hablando de protestas, ¿le preocupa que polémicas actuales como el de las Zonas Jóvenes puedan cobrar protagonismo durante el pregón?

Es cierto que en los últimos años no ha habido polémica, pero tradicionalmente en los pregones siempre ha existido algún tipo de controversia. Creo que no pasa nada: la gente es libre y, siempre que se ejerza desde el respeto y el civismo, cualquiera puede expresar su opinión. Aunque los últimos años han sido más tranquilos, si algún año alguien pita o protesta, tampoco supone un problema.