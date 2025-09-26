EL ESPAÑOL DE ARAGÓN te invita a disfrutar del musical 'Los pilares de la tierra' en el teatro principal de Zaragoza, una adaptación a formato musical del best seller de Ken Follet.

Para participar en el sorteo de DOS ENTRADAS DOBLES. Una de ellas será para el sábado 4 de octubre a las 16.30 y la otra para el viernes 10 de octubre a las 16.30. Para poder ganar una de las dos entradas dobles bastará con seguir a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN (@elespanoldearagon) y al Teatro Principal (@teatroprincipaldezaragoza) en Instagram, dar a ME GUSTA al post del sorteo, compartirlo en tus historias y mencionar a la persona con la que te gustaría ir a ver la obra (cuantas más menciones, más posibilidades de ganar). Puedes participar hasta las 9.00 del próximo martes, 30 de septiembre.

Regreso al siglo XII

En la Inglaterra del siglo XII, Los pilares de la Tierra de Ken Follett narra un tiempo convulso de ambición, poder e intrigas. Aliena, hija de un conde despojado de su título, enfrenta la ruina familiar mientras protege a su hermano y busca recuperar el honor perdido.

Paralelamente, Tom Builder, un albañil marcado por la tragedia, sueña con construir una catedral que desafíe al tiempo. Su destino se cruza con el del hermano Philip, un monje visionario que aspira a convertir Kingsbridge en un centro de fe y progreso.

Pero este sueño se ve amenazado por la crueldad de William Hamleigh, la ambición de su madre Regan y las intrigas del obispo Waleran. En medio del conflicto surge Jack, un joven de espíritu libre y talento brillante, destinado a dejar su huella en la gran obra.