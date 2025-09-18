Manifestación contra el cierre de siete Zonas Jóvenes de Zaragoza: este es el horario y el recorrido para este sábado

Bajo el lema 'Ni cierres de las casas, ni recortes en los PIEE', diversas organizaciones sociales y educativas han convocado una gran manifestación este sábado 20 de septiembre. La marcha partirá de la Glorieta Sasera, a las 18.30, y finalizará en la Plaza del Pilar, frente al Ayuntamiento de Zaragoza.

Colectivos como SOS Zonas Jóvenes, Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fapar) o la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (Fabz) han denunciado esta mañana que el actual equipo de gobierno municipal está "desmantelando" el PIEE (Programa de Integración de Espacios Escolares), un proyecto pionero y referente en todo el país, "absolutamente envidiado por su calidad y trayectoria".

"Deteriorar este programa es hacerlo con la calidad educativa de nuestra ciudad", han asegurado desde los colectivos, asegurando que ya se han agotado todas las vías de comunicación "sin obtener respuestas satisfactorias".

El nuevo modelo

Asimismo, han reclamado al Ayuntamiento que se "escuche a los jóvenes" en cuanto al cierre de siete Zonas Jóvenes en la ciudad. Esta medida viene dada con la implantación del nuevo modelo que defienden desde el área de Juventud, que busca fomentar la participación de los jóvenes y ofrecerles una programación atractiva, acorde con sus inquietudes y las necesidades del siglo XXI.

Con este propósito, se rediseñarán las actividades con un cambio en la organización del trabajo y en la ubicación, para poder adaptarse a este nuevo modelo y reprogramar las actividades municipales.

Así, la puesta en marcha de equipamientos como la Azucarera o El Túnel, ha supuesto reprogramar las actividades para aprovechar al máximo todas las posibilidades. De esta forma, este curso continuarán 20 Zonas Jóvenes, mientras que siete, situadas en el área de influencia de los dos nuevos equipamientos, cesarán la actividad, permitiendo liberar recursos para reinvertirlos en la consolidación y expansión del nuevo modelo. Estas son las más próximas a la Azucarera, es decir Arrabal, Parque Goya, La Jota y Santa Isabel, y al Túnel, que son Valdefierro, Casablanca y Miralbueno.

Una situación "insostenible"

Las personas trabajadoras en estos servicios aseguran llevar "más de un año sometidas a maltrato psicológico e incertidumbre, sin saber cuándo podrían ser despedidas". "Vivimos en permanente inseguridad, sin saber si seguiremos en nuestros puestos. Esto repercute directamente en la calidad del servicio y en el acompañamiento a los jóvenes", señalan.

Además, recuerdan que el personal dedica 30 horas de permanencia semanales, en las que incluyen programaciones, coordinaciones y gestiones esenciales para el buen funcionamiento de los programas educativos.