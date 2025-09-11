Zaragoza ha ejecutado 62,7 millones en inversiones hasta agosto, casi el doble que en 2024

El equipo de gobierno municipal ha celebrado este jueves una reunión estratégica con todos los coordinadores de área para evaluar la evolución del ejercicio 2025 y planificar la recta final del año. Tras la celebración este miércoles del primer Gobierno de septiembre, en el que se aprobaron tres proyectos clave -El Portillo, la escuela de Arcosur y la implantación del futuro Centro Goya- con una inversión conjunta de 14 millones de euros, el ejecutivo local ha puesto el foco en culminar la ejecución presupuestaria actual y sentar las bases del presupuesto de 2026.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha destacado que la ejecución presupuestaria en inversiones alcanza ya los 63 millones de euros a 31 de agosto, "el doble que en el mismo periodo del año anterior y el triple de lo registrado antes de 2019, cuando gobernaban partidos de izquierda". "Estamos cumpliendo lo que prometemos. Los planes presupuestarios no se quedan en papel, se ejecutan", ha señalado la regidora.

Entre los proyectos estratégicos en marcha figuran la recuperación del entorno del Río Huerva, la reforma del Albergue Municipal de Zaragoza, el nuevo estadio de La Romareda, la rehabilitación de la antigua factoría Giesa y múltiples intervenciones en calles y avenidas principales como Avenida Navarra, Avenida Cataluña y Avenida de Valencia, así como equipamientos históricos como el futuro Centro Cívico Hispanidad, prometido desde 2007.

El gobierno municipal ha puesto en valor que Zaragoza es actualmente "la gran ciudad con menor presión fiscal de España, con una recaudación media de 456 euros por habitante", un 20% inferior a la media nacional, situada en 556 euros. Aun así, se ha alcanzado un "presupuesto con una ejecución récord", lo que según el Consistorio demuestra una gestión eficiente de los recursos públicos.

Vivienda

El equipo de gobierno ha avanzado que el presupuesto de 2026 seguirá apostando por la inversión sin subir impuestos, "manteniendo el IBI en el mínimo legal". Uno de los principales retos será garantizar vivienda asequible y competitiva para acompañar el crecimiento demográfico y económico de la ciudad. Actualmente, según ha señalado la alcaldesa, están en marcha más de 2.000 viviendas públicas de alquiler asequible y se están habilitando nuevos suelos para vivienda libre y de protección oficial.

"Zaragoza mantiene precios un 40% inferiores a otras grandes capitales y queremos que siga siendo una ciudad competitiva en vivienda", ha remarcado, insistiendo en que ampliar la oferta es la mejor herramienta para evitar tensiones de precios.

En relación con la convocatoria de una manifestación el próximo 20 de septiembre por parte de varias Zonas de Juventud, el Gobierno municipal ha defendido su modelo, que ha supuesto el cierre de siete centros para concentrar actividades en instalaciones más amplias como La Azucarera o el nuevo centro de juventud del Túnel de Zaragoza.

Atender a un 60% de los jóvenes

El ejecutivo ha subrayado que siguen abiertas 20 centros en la ciudad y que el objetivo es "pasar de atender al 9% de los jóvenes a alcanzar al 60 o 70%", poniendo como ejemplo el éxito del nuevo modelo en Etopia, que ha "quintuplicado" sus usos desde el cambio de programación.

Por otro lado, el consistorio ha lamentado la falta de avances con la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) para renovar el convenio de colaboración con los barrios rurales, "pese a los reiterados llamamientos realizados". Según el Gobierno local, la capital aporta más del 70% de los ingresos de la institución provincial, pero recibe menos del 1% a través de este convenio.

Respecto a las obras del nuevo estadio de La Romareda, el gobierno ha informado que, tras los trabajos de derribo realizados este verano, a partir de las Fiestas del Pilar se comenzará con la construcción en altura y con el estudio de los futuros usos terciarios del complejo.